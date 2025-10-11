聽新聞
0:00 / 0:00
WNBA／王牌橫掃水星4年3度封后 威爾森獲FMVP創聯盟新紀錄
WNBA總冠軍賽第4戰今天登場，系列賽取得3：0聽牌的拉斯維加斯王牌隊，在當家球星威爾森（A'ja Wilson）攻下31分領軍下，最終以97：86擊敗鳳凰城水星隊，以4：0橫掃對手拿下近4年來的第3座冠軍，而威爾森也獲選總冠軍賽MVP，達成單年度雙料MVP的成就。
系列賽前3戰平均能攻下27.7分的威爾森，今天在球隊挑戰封后之戰再度展現強大破壞力，她雖然全場出手21次僅命中7球，但獲得19次罰球機會並穩穩投進17球，個人進帳31分外帶9籃板、4助攻、2抄截、3阻攻。
搭配上先發的葛雷（Chelsea）和楊恩（Jackie Young）皆攻下18分，王牌團隊共計5人得分上雙的多點開花火力，助王牌在上半場就取得16分領先，最終也以11分差距收下近4年第3冠。
而威廉森也毫無意外奪下今年總冠軍賽MVP以及例行賽MVP雙要榮耀，在她8年球員生涯裡已經拿下3座冠軍、2座總冠軍賽MVP、4座例行賽MVP、3座年度最佳防守球員、7次全明星賽以及6次年度最佳陣容，更是WNBA史上首位達成單季奪得年度最佳防守球員與雙料MVP的球員。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言