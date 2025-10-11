快訊

WNBA／王牌橫掃水星4年3度封后 威爾森獲FMVP創聯盟新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拉斯維加斯王牌隊當家球星威爾森。 美聯社
拉斯維加斯王牌隊當家球星威爾森。 美聯社

WNBA總冠軍賽第4戰今天登場，系列賽取得3：0聽牌的拉斯維加斯王牌隊，在當家球星威爾森（A'ja Wilson）攻下31分領軍下，最終以97：86擊敗鳳凰城水星隊，以4：0橫掃對手拿下近4年來的第3座冠軍，而威爾森也獲選總冠軍賽MVP，達成單年度雙料MVP的成就。

系列賽前3戰平均能攻下27.7分的威爾森，今天在球隊挑戰封后之戰再度展現強大破壞力，她雖然全場出手21次僅命中7球，但獲得19次罰球機會並穩穩投進17球，個人進帳31分外帶9籃板、4助攻、2抄截、3阻攻。

搭配上先發的葛雷（Chelsea）和楊恩（Jackie Young）皆攻下18分，王牌團隊共計5人得分上雙的多點開花火力，助王牌在上半場就取得16分領先，最終也以11分差距收下近4年第3冠。

而威廉森也毫無意外奪下今年總冠軍賽MVP以及例行賽MVP雙要榮耀，在她8年球員生涯裡已經拿下3座冠軍、2座總冠軍賽MVP、4座例行賽MVP、3座年度最佳防守球員、7次全明星賽以及6次年度最佳陣容，更是WNBA史上首位達成單季奪得年度最佳防守球員與雙料MVP的球員。

