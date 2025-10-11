快訊

NBA／跟腱傷勢復原如坐雲霄飛車 史馬特感謝湖人團隊支持

聯合新聞網／ 綜合外電報導
防守悍將史馬特今夏加盟洛杉磯湖人。 路透社
防守悍將史馬特今夏加盟洛杉磯湖人。 路透社

今夏加盟洛杉磯湖人的防守悍將史馬特（Marcus Smart）尚未在季前賽披上紫金戰袍登場。這位昔日年度最佳防守球員正受到「跟腱肌腱病變」困擾，球隊目前採取謹慎態度，讓他逐步恢復以確保完全康復。

史馬特週四接受媒體訪問時坦言，本季開局對自己而言像是「雲霄飛車般的起伏」，但他明白傷勢是運動的一部分，現在最重要的是讓身體準備好重新回到賽場。

「這段時間真的像在搭雲霄飛車一樣，」史馬特表示，「但這就是比賽的一部分。醫療團隊在跟腱的控制與恢復上做得非常出色，我們正確地安排負荷訓練，讓肌腱重新適應強度，並逐步增加訓練量。」

他也補充道：「心理上也不容易，但幸好我身邊有很棒的團隊與支持系統，讓我保持專注與樂觀。」

雖然史馬特缺席了湖人前幾場季前賽，但他透露自己預計會在季前賽期間上場，只是確切時間尚未確定。

「我們每天都在觀察狀況，但今天感覺不錯，」他說。「我參加了完整訓練，沒有任何問題或限制。我計畫在季前賽某場比賽中出賽，但目前還不知道是哪一場。」

上賽季，史馬特先後效力灰熊與巫師，僅出賽34場，其中7場先發，場均貢獻9.0分、2.1籃板與3.2助攻。湖人期望這位防守專家能在健康狀況恢復後，成為球隊外線防守與休息室領導的重要拼圖。

