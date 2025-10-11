NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞依然維持相當出色的狀態。 路透社
今（11日）勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時明確表示，儘管柯瑞（Stephen Curry）已經37歲，但仍維持極高競爭力，因此不會輕易退休。

「誰能說柯瑞會狀態下滑呢？過去三、四個賽季，大家都預測他會開始下滑，但事實並非如此。我們預期今年他仍會維持同樣的表現。」小鄧利維說道。

小鄧利維進一部強調，「我們不會把這當作理所當然，畢竟他對自我身體管理的態度非常嚴謹。我們認為他至少還能再打一年、兩年，甚至三年，不管怎樣，至少今年絕對沒問題。」

小鄧利維明確表示，儘管柯瑞37歲仍不會輕易退休。 美聯社
柯瑞上季出賽70場，平均上場32.2分鐘，繳出24.5分、6助攻、4.4籃板與1.1抄截的成績，三分球命中率達39.7%，場均命中4.4顆三分球，為聯盟第一。

回憶柯瑞生涯，柯瑞以精準與快速節奏開啟「大三分時代」，改寫整個聯盟的進攻型態。柯瑞生涯至今拿下四座NBA總冠軍、兩次得分王，兩座MNP，以及四次年度最佳陣容第一隊等。

