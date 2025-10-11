快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

NBA／尚未與詹姆斯、唐西奇合練 艾頓仍在等待磨合機會

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾頓。 美聯社
艾頓。 美聯社

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）堪稱是洛杉磯湖人今夏最大也是最重要的補強，目前他尚在融入球隊的過程中，不磨合進度並未如預期順利。

距離訓練營開啟已近兩週，艾頓仍未與球隊兩大核心球星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）共同進行正式合練。據了解，湖人至今已完成5次團隊訓練，但詹姆斯預計整個季前賽都不會上場，而唐西奇同樣尚未與完整主力陣容同時登場。

艾頓與唐西奇之間的連線將是湖人本季進攻體系的關鍵，兩人預期將主導球隊大部分的擋拆戰術。當被問到是否已與兩位球星合練時，艾頓坦言：「還沒有。我現在只能持續準備，相信瑞迪克（JJ Redick）和教練團已經在安排，等我們正式合體後會開始建立默契。」

儘管場上磨合仍在等待，但在場下，艾頓與隊友之間的情感連結已開始培養。唐西奇日前特地安排全隊前往「保時捷駕駛體驗中心」（Porsche Driving Experience）一起度過團隊活動，這讓艾頓印象深刻。

「我真的很感謝唐西奇能這樣做，」艾頓表示，「我從來沒參加過這種活動，也沒遇過球星主動為全隊安排聯誼的情況，這真的很特別。」

艾頓上季效力波特蘭拓荒者，出賽40場，場均攻下14.4分10.2籃板。本季他轉戰湖人，將肩負內線重任，外界也期待他能與唐西奇、詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）形成重要4大核心，帶領球隊再度衝擊總冠軍。

相關新聞

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

今（11日）勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時明確表示，儘管柯瑞（Stephen Curry）已經37歲，但仍維持極高競爭力，因此不會輕易

NBA／布克與成龍、貝克漢相見歡 還和「中文布克」夢幻合影

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）隨隊前往澳門，參加NBA海外熱身賽，他也與中國網紅「中文布克」合影。 中文布克因模仿布克髮型和打球方式在抖音上爆紅，更獲得布克本人認證，特別發文詢問

NBA／尚未與詹姆斯、唐西奇合練 艾頓仍在等待磨合機會

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）堪稱是洛杉磯湖人今夏最大也是最重要的補強，目前他尚在融入球隊的過程中，不磨合進度並未如預期順利。 距離訓練營開啟已近兩週，艾頓仍未與球隊兩大核心球星詹姆

NBA／「老鷹吸塵器」尋求年薪3000萬美元 續約談判陷僵局

老鷹陣中擁有多名年輕潛力股，而上季榮獲「年度最佳進步獎」的後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels），正是球隊寄予厚望的核心之一。不過，隨著他獲得新秀延長合約資格，雙方的談判似乎陷入僵局。 根據

NBA／安比德恢復進度樂觀 已參與5對5訓練但未獲准出賽

76人當家中鋒喬安比德（Joel Embiid）的膝傷復原情況持續好轉，根據最新消息顯示，他的復健進度正朝正面方向發展。 根據《PHLY Sports》記者紐貝克（Kyle Neubeck）報導

NBA／不再主動問柯爾自己角色定位 庫明加：浪費精力問了也沒用

金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在面對上場角色不確定的情況下，選擇以平常心應對。他坦言，即使出場時間不固定，也不會再主動向總教練柯爾（Steve Kerr）詢問定位問題，因為「那

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。