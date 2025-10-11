NBA／尚未與詹姆斯、唐西奇合練 艾頓仍在等待磨合機會
狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）堪稱是洛杉磯湖人今夏最大也是最重要的補強，目前他尚在融入球隊的過程中，不磨合進度並未如預期順利。
距離訓練營開啟已近兩週，艾頓仍未與球隊兩大核心球星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）共同進行正式合練。據了解，湖人至今已完成5次團隊訓練，但詹姆斯預計整個季前賽都不會上場，而唐西奇同樣尚未與完整主力陣容同時登場。
艾頓與唐西奇之間的連線將是湖人本季進攻體系的關鍵，兩人預期將主導球隊大部分的擋拆戰術。當被問到是否已與兩位球星合練時，艾頓坦言：「還沒有。我現在只能持續準備，相信瑞迪克（JJ Redick）和教練團已經在安排，等我們正式合體後會開始建立默契。」
儘管場上磨合仍在等待，但在場下，艾頓與隊友之間的情感連結已開始培養。唐西奇日前特地安排全隊前往「保時捷駕駛體驗中心」（Porsche Driving Experience）一起度過團隊活動，這讓艾頓印象深刻。
「我真的很感謝唐西奇能這樣做，」艾頓表示，「我從來沒參加過這種活動，也沒遇過球星主動為全隊安排聯誼的情況，這真的很特別。」
艾頓上季效力波特蘭拓荒者，出賽40場，場均攻下14.4分10.2籃板。本季他轉戰湖人，將肩負內線重任，外界也期待他能與唐西奇、詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）形成重要4大核心，帶領球隊再度衝擊總冠軍。
FB留言