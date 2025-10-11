NBA／「老鷹吸塵器」尋求年薪3000萬美元 續約談判陷僵局

老鷹陣中擁有多名年輕潛力股，而上季榮獲「年度最佳進步獎」的後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels），正是球隊寄予厚望的核心之一。不過，隨著他獲得新秀延長合約資格，雙方的談判似乎陷入僵局。

根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，丹尼爾斯與老鷹目前在合約金額上「存在明顯差距」，談判進展緩慢。據了解，丹尼爾斯希望能獲得一份年薪約3000萬美元的續約合約，但老鷹方面仍持保留態度。延長合約的截止日期為10月20日，時間所剩不多。

史坦指出：「我聽說在這次初步協商中，丹尼爾斯與老鷹之間確實有一定距離。球隊可能認為，丹尼爾斯過去外線表現不穩，尚未證明自己能在季後賽環境中維持高效。但另一方面，他畢竟是現任的年度最佳進步球員，上季也差點入選年度最佳防守球員候選。若今夏無法完成續約，他明年成為受限制自由球員時，勢必會在市場上受到多隊關注。」

老鷹上季曾在截止日當天，與前鋒強森（Jalen Johnson）達成5年1億5000萬美元的延長合約，如今球團可能再度面臨類似情況，只是主角換成了丹尼爾斯。

年僅21歲的丹尼爾斯上季迎來生涯突破，成為聯盟防守最頂尖的外圍防守者之一，以場均3.2抄截成為聯盟第一「神偷」。

除了防守端的表現，丹尼爾斯在進攻端的進步同樣明顯，場均得分與命中率全面提升，這也是他獲選年度進步球員的主因。不過，他的三分投射仍有改進空間，而老鷹方面也希望看到他在外線穩定度上的進一步成長。

值得注意的是，老鷹近來在續約策略上相當謹慎，當家球星楊恩（Trae Young）今夏同樣具備續約資格，但球隊選擇觀望，尚未提出新合約。

若老鷹能成功續留楊與丹尼爾斯這對後場搭檔，將有助於球隊長期競爭力。隨著今年夏天引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）及肯納德（Luke Kennard）等新援，老鷹對新賽季寄予厚望，管理層如何處理丹尼爾斯的續約案，將成為球隊開季前的重要關鍵。