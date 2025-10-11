NBA／布克與成龍、貝克漢相見歡 還和「中文布克」夢幻合影

快訊

布克(左)和中文布克(右)合影。截圖自影片畫面

太陽隊當家球星布克Devin Booker）隨隊前往澳門，參加NBA海外熱身賽，他也與中國網紅「中文布克」合影。

中文布克因模仿布克髮型和打球方式在抖音上爆紅，更獲得布克本人認證，特別發文詢問，「大家能幫我找一下，這個打球很像我的人嗎？」

沒想到今年3月中文布克更新影片，分享自己收到布克的親筆簽名鞋，成為一段佳話。

昨天太陽與籃網隊在澳門進行海外熱身賽，場邊眾星雲集，除了多名傳奇NBA明星外，武打巨星成龍、足球金童貝克漢也到現場觀戰，與兩隊之中最大咖的球星布克相見歡。不過場邊出現布克更熟悉的身影，中文布克也蒞臨現場！布克開心地脫下球衣送給中文布克，留下夢幻合影。

布克日前受訪時談到中文布克，「很多人把那段影片傳給我看，我立刻想辦法聯絡，確保他能拿到一雙我的Book 1球鞋。我這輩子從沒想過，自己能有這樣的影響力，甚至能傳到世界的另一端，這就是籃球的力量。」

