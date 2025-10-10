快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

NBA／安比德恢復進度樂觀 已參與5對5訓練但未獲准出賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德仍在持續養傷復健。 美聯社
安比德仍在持續養傷復健。 美聯社

76人當家中鋒喬安比德（Joel Embiid）的膝傷復原情況持續好轉，根據最新消息顯示，他的復健進度正朝正面方向發展。

根據《PHLY Sports》記者紐貝克（Kyle Neubeck）報導，安比德已於本周三恢復完整訓練，並逐步增加強度，目前已能參與5對5全場對抗。然而，報導同時指出，安比德仍需通過幾項醫療評估與體能測試，尚未正式獲准重返比賽。

這位前年度MVP上季僅出賽19場比賽，因膝蓋傷勢持續惡化，最終在2月下旬宣布報銷。他上一次登上球場是在2月23日對陣籃網的比賽，如今已休養超過7個月。今年4月，安比德接受了膝蓋關節鏡手術進行修復。

現年31歲的安比德職業生涯飽受傷病困擾，近兩季例行賽僅出賽58場，且自2014年進入NBA以來，他總計缺席多達400場比賽，實際出賽僅446場。他因新秀年足部骨折錯過前兩個賽季，之後又屢次受到膝蓋傷勢困擾。如此「玻璃體質」也讓安比德空有威力，卻難以長時間攻守輸出，連帶影響球隊戰力延續。

目前76人方面仍未給出安比德明確的復出時間表，但醫療團隊表示，若恢復情況維持穩定，預期他將能在新賽季開打後不久回歸陣中。

相關新聞

NBA／不再主動問柯爾自己角色定位 庫明加：浪費精力問了也沒用

金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在面對上場角色不確定的情況下，選擇以平常心應對。他坦言，即使出場時間不固定，也不會再主動向總教練柯爾（Steve Kerr）詢問定位問題，因為「那

NBA／最後一擊最佳執行者！柯瑞當仁不讓 再獲「最佳領袖」評選肯定

NBA官網今天公布年度總管調查，除了總冠軍預測、東西區冠軍預測和年度MVP等獎項的預測人選外，還有多項調查，其中在「最後一擊最想交給誰」和「最佳領袖」的評選中，勇士當家球星柯瑞（Stephen Cur

NBA／安比德恢復進度樂觀 已參與5對5訓練但未獲准出賽

76人當家中鋒喬安比德（Joel Embiid）的膝傷復原情況持續好轉，根據最新消息顯示，他的復健進度正朝正面方向發展。 根據《PHLY Sports》記者紐貝克（Kyle Neubeck）報導

NBA／唐西奇新賽季能拿下MVP？湖人拉拉維亞：我們球隊夠強

NBA官網今天公布30隊總管季前問卷調查，湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在MVP票選排名第2，湖人前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）表示，湖人能幫唐西奇贏下MVP。 唐西奇今年

NBA／想傳承柯瑞和格林精神 勇士22歲後衛：總要有人來接手

勇士隊擁有全聯盟最老的先發陣容，22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近日受訪時表示，希望勇士傳奇球星柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green）退休後，

NBA／合作阿里雲 中國賽將使用360度實時回放技術

中斷六年後，NBA終於重返中國市場。NBA中國9日和阿里雲宣布達成合作，阿里巴巴集團主席、布魯克林籃網隊主席蔡崇信與NB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。