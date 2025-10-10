NBA／安比德恢復進度樂觀 已參與5對5訓練但未獲准出賽
76人當家中鋒喬安比德（Joel Embiid）的膝傷復原情況持續好轉，根據最新消息顯示，他的復健進度正朝正面方向發展。
根據《PHLY Sports》記者紐貝克（Kyle Neubeck）報導，安比德已於本周三恢復完整訓練，並逐步增加強度，目前已能參與5對5全場對抗。然而，報導同時指出，安比德仍需通過幾項醫療評估與體能測試，尚未正式獲准重返比賽。
這位前年度MVP上季僅出賽19場比賽，因膝蓋傷勢持續惡化，最終在2月下旬宣布報銷。他上一次登上球場是在2月23日對陣籃網的比賽，如今已休養超過7個月。今年4月，安比德接受了膝蓋關節鏡手術進行修復。
現年31歲的安比德職業生涯飽受傷病困擾，近兩季例行賽僅出賽58場，且自2014年進入NBA以來，他總計缺席多達400場比賽，實際出賽僅446場。他因新秀年足部骨折錯過前兩個賽季，之後又屢次受到膝蓋傷勢困擾。如此「玻璃體質」也讓安比德空有威力，卻難以長時間攻守輸出，連帶影響球隊戰力延續。
目前76人方面仍未給出安比德明確的復出時間表，但醫療團隊表示，若恢復情況維持穩定，預期他將能在新賽季開打後不久回歸陣中。
