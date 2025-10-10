NBA／不再主動問柯爾自己角色定位 庫明加：浪費精力問了也沒用

金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在面對上場角色不確定的情況下，選擇以平常心應對。他坦言，即使出場時間不固定，也不會再主動向總教練柯爾（Steve Kerr）詢問定位問題，因為「那只是浪費精力」。

自從勇士在上賽季引進巴特勒（Jimmy Butler）後，庫明加的上場時間出現波動，大多以替補身份出戰。近日在接受採訪時他直言：「我不會再去問柯爾關於角色的事，因為我知道他會怎麼回答。我不想浪費精力去問，反正沒有人會真的給出答案，那就隨它去吧。」

庫明加表示，他更傾向用行動證明自己：「上場時我只想找到做出貢獻的方法，無論是防守還是跑動進攻。我的角色並不固定，但我確保自己能打出防守強度、全場奔跑，為球隊創造機會。」

儘管先天條件優異，然而庫明加與柯爾之間有關角色定位認知落差由來已久，柯爾坦言這和潛力天賦無關，在於適配性。柯爾不諱言，「他很明確地表達過，自己希望能擁有更多球權，獲得像同輩球員那樣的機會，但我們無法提供那樣的舞台。」

「我們是一支冠軍球隊。他在新秀年賽季我們就奪冠了，這幾年也一直維持競爭力，所以情況確實有些艱難。」柯爾強調，在一支以勝利為首要目標的球隊中，並非每位球員都能獲得發揮空間。

不過，柯爾也並沒有全面否定這位23歲小將的價值。「我一直告訴他，以他的體型、速度與運動能力，他絕對能為球隊扮演重要角色。」這句話既是鼓勵，也代表勇士仍將他視為戰力拼圖的一部分。

現年23歲的庫明加在本季熱身賽前兩場皆未先發，但仍扮演重要替補角色，專注於防守和攻守轉換時的表現。他期望能在勇士找到穩定定位，不過前途仍存在變數。

根據合約條款，他將於2026年1月15日後具備可被交易的資格，屆時球隊可能會有異動的想法，庫明加或許將有機會在其他球隊獲得更大發揮空間。