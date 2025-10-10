NBA／唐西奇新賽季能拿下MVP？湖人拉拉維亞：我們球隊夠強
NBA官網今天公布30隊總管季前問卷調查，湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在MVP票選排名第2，湖人前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）表示，湖人能幫唐西奇贏下MVP。
唐西奇今年2月被獨行俠隊交易至湖人，出賽50場，平均28.2分8.2籃板7.7助攻，最終止步季後賽首輪。休賽季湖人積極補強，網羅艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）和拉拉維亞等優質球員。不過唐西奇休賽季跑去打歐錦賽，目前熱身賽尚未亮相。
NBA官網今天公布總管問券調查，67%總管看好金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）奪下MVP，10%總管看好唐西奇。有17%總管認為他是聯盟最佳控衛，7%認為他是最佳得分後衛，40%認為他是最佳小前鋒。
拉拉維亞受訪時也看好唐西奇能奪下MVP，「他絕對有那個天賦，我們球隊也夠強，擁有幫他拿下那個獎項需要的一切。」
