NBA／想傳承柯瑞和格林精神 勇士22歲後衛：總要有人來接手

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、22歲後衛波傑姆斯基(右)。 美聯社
柯瑞(左)、22歲後衛波傑姆斯基(右)。 美聯社

勇士隊擁有全聯盟最老的先發陣容，22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近日受訪時表示，希望勇士傳奇球星柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green）退休後，能將球隊交給他。

波傑姆斯基2023年第19順位被勇士選中，新秀賽季馬上成為球隊主力輪替。波傑姆斯基受訪時提到，「他們離開後，總要有人接下這支球隊。我要怎麼做才能得到他們的信任？我常常在想這件事，也一直在讓自己成為那種人，想達到那個位置，除了球技外，還需要更多的東西。」

波傑姆斯基很清楚，如果未來想接下勇士託付的重任，自己要在情緒和領導力方面要有所成長，「沒有人因為柯瑞會投藍，就願意拼命為他打球，也不是格林嗓門大。真正的原因是他們一直做對的事，總是在對的時間、在對的位置。他們願意帶領年輕人，教怎麼打球，這才是為何大家願意為他們拼命。」

當被問到波傑姆斯基生涯第3季如何更上一層樓時，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為「情緒成熟」是關鍵，「老實說，這聽起來可能有點好笑，但最重要的是別再跟裁判糾纏。這對他的能量和心態都很重要。他要學會更穩定，身為球員，最難的一課就是當你有一場糟糕的比賽時，你得立刻放下，不能讓那場比賽影響你，把沮喪帶進隔天訓練。」

