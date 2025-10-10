NBA／與詹皇較勁？柯瑞也把天賦帶到賣酒 威士忌酒吧將開幕

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）日前在「決定2.0」大賣他所代言的知名干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy），後續引發不少議論聲浪，如今換成柯瑞（Stephen Curry）也要把「天賦帶到賣酒」上。柯瑞老婆艾耶莎（Ayesha Curry）「下戰帖」，她在個人IG宣布，柯瑞的酒吧明天將在舊金山開幕，並表示為丈夫感到驕傲。

「我一直想嫁給一個愛喝威士忌的男人，The Eighth Rule波本威士忌主題酒吧明日將在舊金山開幕！我為柯瑞感到驕傲！」艾耶莎表示。

根據先前報導，柯瑞與名廚米納（Michael Mina）合作開了這家威士忌酒吧，地點設立於舊金山聯合廣場歷史悠久的威斯汀聖法蘭西斯飯店內。日前，柯瑞就被拍到搭乘舊金山纜車前往現場勘查，親自參與開幕準備。

柯瑞在接受采訪時表示：「我一直夢想著創造一個屬於我自己的小天地，把人們聚在一起，現在我們有了絕佳的場所！」

Steph Curry getting

off the San Francisco Cable Car as he opens his bourbon-focused bar The Eigth Rule tonight

at Westin St. Francis Union Square. pic.twitter.com/fXmOYMccLQ — Scott Ford 🇺🇸 (@GreatScottFord) 2025年10月8日

一家六口幸福美滿的柯瑞和老婆艾耶莎，近年來持續在事業版圖擴張，柯瑞這次自創威士忌品牌「Gentleman's Cut」，更不忘感謝老婆的力挺和幫忙。「每一位紳士背後，都有一位了不起的女人。」

除了柯瑞外，他的好搭檔前鋒格林（Draymond Green）近期也在舊金山投資開設衣索比亞餐廳「Meski」。

Where you can find Gentleman's Cut Bourbon in the Bay! 📍 #GCPartner pic.twitter.com/QilqUqJShP — Stephen Curry (@StephenCurry30) 2024年11月1日