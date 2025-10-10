快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

NBA／溜馬後場戰力再拉警報 替補控衛腿筋拉傷至少休1個月

聯合新聞網／ 綜合外電報導
麥克康奈爾。 美聯社
麥克康奈爾。 美聯社

上季好不容易重返總冠軍賽的溜馬，沒想到爭冠失利之後，迎接他們的卻是一連串的傷兵。繼當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在過程中遭逢阿基里斯腱撕裂中傷，賽季已經宣告全面報銷，今天又傳出主力替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）掛傷的消息。

報導指出，麥克康奈爾是在季前熱身賽不慎拉傷腿筋，預計至少缺陣一個月。無緣趕上新賽季開幕。溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）證實了此消息，並表示：「情況沒有最初擔心的那麼嚴重，但他需要時間恢復。」

麥克康奈爾是在先前對灰狼的比賽中受傷離場。為了補足後場空缺，溜馬週四宣布簽下老將控衛潘恩（Cameron Payne）參加訓練營，同時裁掉後衛萊特（Delon Wright）。萊特也因頭部受傷提前退出首場季前賽。

現年33歲的麥克康奈爾上季出賽79場，場均9.1分、4.4助攻；在季後賽中，他出戰23場，場均貢獻9.5分與4次助攻，幫助溜馬一路挺進NBA總決賽。

在麥克康奈爾進入傷兵名單後，本就吃緊的溜馬控衛戰力，又將面臨嚴酷考驗，預計扛下先發控衛重任的奈哈德（Andrew Nembhard），肩上擔子恐怕更重了。

溜馬將於10月23日迎來新球季開幕戰，對手正是上季在總冠軍賽擊敗他們的雷霆。

相關新聞

NBA／最後一擊最佳執行者！柯瑞當仁不讓 再獲「最佳領袖」評選肯定

NBA官網今天公布年度總管調查，除了總冠軍預測、東西區冠軍預測和年度MVP等獎項的預測人選外，還有多項調查，其中在「最後一擊最想交給誰」和「最佳領袖」的評選中，勇士當家球星柯瑞（Stephen Cur

NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）在因臀部傷勢缺席了季前訓練營與熱身賽後，在今天傳出將因為右側坐骨神經痛再...

NBA／想傳承柯瑞和格林精神 勇士22歲後衛：總要有人來接手

勇士隊擁有全聯盟最老的先發陣容，22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近日受訪時表示，希望勇士傳奇球星柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green）退休後，

NBA／合作阿里雲 中國賽將使用360度實時回放技術

中斷六年後，NBA終於重返中國市場。NBA中國9日和阿里雲宣布達成合作，阿里巴巴集團主席、布魯克林籃網隊主席蔡崇信與NB...

NBA／與詹皇較勁？柯瑞也把天賦帶到賣酒 威士忌酒吧將開幕

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）日前在「決定2.0」大賣他所代言的知名干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy），後續引發不少議論聲浪，如今換成柯瑞（Stephen Curry）也要把「天賦帶

NBA／溜馬後場戰力再拉警報 替補控衛腿筋拉傷至少休1個月

上季好不容易重返總冠軍賽的溜馬，沒想到爭冠失利之後，迎接他們的卻是一連串的傷兵。繼當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在過程中遭逢阿基里斯腱撕裂中傷，賽季已經宣告全面報銷，今天又傳出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。