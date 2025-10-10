NBA／溜馬後場戰力再拉警報 替補控衛腿筋拉傷至少休1個月
上季好不容易重返總冠軍賽的溜馬，沒想到爭冠失利之後，迎接他們的卻是一連串的傷兵。繼當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在過程中遭逢阿基里斯腱撕裂中傷，賽季已經宣告全面報銷，今天又傳出主力替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）掛傷的消息。
報導指出，麥克康奈爾是在季前熱身賽不慎拉傷腿筋，預計至少缺陣一個月。無緣趕上新賽季開幕。溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）證實了此消息，並表示：「情況沒有最初擔心的那麼嚴重，但他需要時間恢復。」
麥克康奈爾是在先前對灰狼的比賽中受傷離場。為了補足後場空缺，溜馬週四宣布簽下老將控衛潘恩（Cameron Payne）參加訓練營，同時裁掉後衛萊特（Delon Wright）。萊特也因頭部受傷提前退出首場季前賽。
現年33歲的麥克康奈爾上季出賽79場，場均9.1分、4.4助攻；在季後賽中，他出戰23場，場均貢獻9.5分與4次助攻，幫助溜馬一路挺進NBA總決賽。
在麥克康奈爾進入傷兵名單後，本就吃緊的溜馬控衛戰力，又將面臨嚴酷考驗，預計扛下先發控衛重任的奈哈德（Andrew Nembhard），肩上擔子恐怕更重了。
溜馬將於10月23日迎來新球季開幕戰，對手正是上季在總冠軍賽擊敗他們的雷霆。
