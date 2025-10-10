NBA／最後一擊最佳執行者！柯瑞當仁不讓 再獲「最佳領袖」評選肯定

NBA官網今天公布年度總管調查，除了總冠軍預測、東西區冠軍預測和年度MVP等獎項的預測人選外，還有多項調查，其中在「最後一擊最想交給誰」和「最佳領袖」的評選中，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）可說是獲得眾人青睞，分別以47%、43%的高票傲視群雄。

除了這兩項象徵球隊一哥高標準的評選，身為史上三分球王，柯瑞依然被選為最佳射手，席捲高達93%選票，另外一位拿到剩餘選票的剛好就是「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）。其次，柯瑞也以91%選票被視為當今無球移動能力最強的球員，得票數甚至以90%超越去年的83%。

其他個人相關的評比中，馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以80%的得票數被看好奪下「年度最佳防守球員」，同時也被視為最好的內線防守球員；而最佳外圍防守球員則由抄截王丹尼爾斯（Dyson Daniels）所拿下，他以31%選票壓過雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）。火箭前鋒湯普森（Amen Thompson）以1%之差驚險壓過格林（Draymond Green），獲選最全能防守球員。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）以52%連續第6年被評選「年度最佳教練」；約柯奇（Nikola Jokic）以80%高票拿下「最佳傳球手」與「籃球智商最高球員」兩項殊榮；安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溫班亞瑪則以30%並列「最全能球員」。

獨行俠天才狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）被看好同時奪下「年度新人王」與「5年後同屆最佳新秀」兩項殊榮；邁阿密熱火後衛亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）則被視為本屆選秀「最大黑馬」。

休賽季操作方面，老鷹以53%票數被評為「最佳休賽季表現球隊」，火箭的27%與金塊的10%選票緊隨其後。上季拿到這個評比第一的是雷霆，最終他們也以強大姿態奪下總冠軍。

火箭大動作透過交易得到杜蘭特（Kevin Durant）被認為是「影響最大」的休賽季舉動，而魔術則被選為「進步最多的球隊」，有47%選票肯定，且因引進後衛射手貝恩（Desmond Bane）被評為「聯盟最被低估的補強」。

雷霆以83%的壓倒性票數被選為「防守最強球隊」；騎士被認為將成為今年賽季進攻效率最好的球隊，獲得40%選票，贏過雷霆的30%。