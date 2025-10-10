NBA／亞歷山大熱身賽首秀16分、5助攻 衛冕軍雷霆輕取黃蜂

衛冕軍雷霆隊今天在球隊的第三場季前熱身賽迎回一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），儘管他僅打了半場、共計20分鐘，但就攻下16分，加上從板凳出發的喬伊（Isaiah Joe）投進5顆三分球貢獻19分，最終雷霆就以122：116成功擊敗黃蜂隊，收下熱身賽第2勝。

上賽季奪下隊史第二冠、搬家後首冠的雷霆，在今天公布的季前總管預測中，被高達8成的聯盟總管看好將成功衛冕，展現這年輕勁旅的堅強實力，而今天雷霆也在熱身賽中迎回前兩戰缺陣的亞歷山大、卡盧索（Alex Caruso）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）等主力球員。

儘管仍有霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）缺陣，但雷霆今天從首節就火力全開，不僅亞歷山大依舊讓對手防不勝防，上賽季就有不錯表現的華勒斯（Cason Wallace）也在今天展現休賽季訓練成果，他雖然全場僅出手7次拿下6分，但另外有10籃板、8助攻、3抄截演出，搭配上從板凳出發的喬伊、維金斯（Aaron Wiggins）和萊昂斯（Malevy Leons）皆有雙位數得分表現，最終雷霆就以6分差距拿下勝利。

談到亞歷山大首場熱身賽的表現，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們的球員都是競爭者，所以就算只是讓他們打一場練習賽，他們也會全力以付，像是亞歷山大這種在聯盟已經征戰一對時間的球員，多少都已經摸清比賽的節奏與門道。」

對於華勒斯在季前熱身賽的進步，戴格諾也說：「他表現得很好，在這段時間裡，他一直在默默成長、不斷進步，我覺得人們很容易忽視他如今的進步有多大。」