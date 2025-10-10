NBA／美國男籃教頭柯爾交棒！熱火主帥扛大任 瞄準奧運6連霸

據《ESPN》報導，美國籃協預計將聘請熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）出任下一任美國男籃國家隊主帥，帶隊出征2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運。

史波史特拉將接替現任主帥柯爾（Steve Kerr），他在2024巴黎奧運曾擔任助理教練，協助美國隊奪得金牌。這也意味著，美國隊將連續第4屆奧運更換主帥。

美國隊當初為了奪回2008年奧運金牌，特別找了杜克名帥「K教練」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）接任國家隊，一舉連拿3屆奧運金牌和2屆世界盃冠軍，並交棒給馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich。）

而後波波維奇和柯爾師徒分別帶領美國隊順利衛冕2020年東京奧運和2024年巴黎奧運，達成金牌5連霸大業，如今則是要傳承到史波史特拉手中。

史波史特拉接掌國家隊後，將面臨新世代接班梯隊能否扛重任的壓力。 美聯社

美國籃協總舵主希爾（Grant Hill）親自拍板此人事案。他可說是建立了國家隊的「接班體系」，先前柯爾是擔任波波維奇的首席助教，如今再由柯爾將主帥職位交給史波史特拉。

現年53歲的史波史特拉自2008年起執掌熱火兵符，是NBA現役任期最久的教頭，執教期間率隊6度闖進總冠軍賽、奪下2座總冠軍。他在NBA季後賽勝場數名列歷史第5位，同時也是熱火隊史勝場最多的教練。

對於史波史特拉最嚴酷的考驗莫過於詹姆斯（LeBron James、杜蘭特（Kevin Durant和柯瑞（Stephen Curry）等超級巨星的年齡都已經超過37歲，要繼續出征國際賽機率幾乎是不可能的任務，意味著在年輕接班梯隊中，勢必要面臨戰力愈來愈強大的國際球星考驗，衛冕之路將充滿荊棘。

史波史特拉(左)和泰隆魯(中)先前奧運皆是柯爾的教練團成員，被視為接班順序。 美聯社

至於橫掃千軍的美國女籃，其新任主帥也已確定由杜克大學女籃教頭勞森（Kara Lawson）接替，目前美國女籃仍延續奧運8連霸無敵狀態，2028年洛杉磯奧運將繼續尋求在自家完成9連霸。