NBA／復原速度超乎常人！泰托姆已經能灌籃、季末有望復出

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆。 美聯社
塞爾蒂克隊一哥泰托姆Jayson Tatum）今年5月遭遇阿基里斯腱撕裂，一般來說都需要花一整季休養才能重返球場，但傳出泰托姆復原速度超乎常人，向球隊提出明年季末提前復出的可能性。

泰托姆今天上傳影片，他已經可以立定雙手灌籃，讓球迷們相當驚訝，泰托姆開玩笑表示，「一定都是球鞋的功勞。」

塞爾蒂克原先預期趁泰托姆不能打球的賽季，降低團隊薪資壓力，因此將主力球員哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送走。

不過《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，泰托姆已通知球團，希望新賽季尾聲復出。泰托姆過去受傷復原速度就特別快，因此中文區球迷經常尊稱他是「傳奇耐殺王」。

Jayson Tatum 泰托姆 塞爾蒂克

