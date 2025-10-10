NBA／喝掛睡在高速公路上 真理超人皮爾斯涉嫌酒駕遭逮

NBA名人堂球星、有「真理超人」之稱的皮爾斯（Paul Pierce）在今天傳出日前因為涉嫌酒駕，並在洛杉磯高速公路上被發現睡倒在車上遭到逮捕，不過對於此事皮爾斯團隊目前仍未正面回應。

根據美國媒體今天報導，加州公路巡警在美國時間周二晚間10點40分接獲與此案無關的車禍報案，該車禍發生在美國101號公路北上車道上，涉及多輛車，迫使警方關閉了6個車道中的4個車道進行調查。

不過就在一小時後警方重新開放所有車道通行後，卻發現了一輛Range Rover車輛停在事故地點南側的道路上，隨後就在車上發現已經睡死的皮爾斯，並注意到他有疑似酒精中毒的跡象，並對此展開調查，隨後他也因為酒駕遭到逮捕，並將由洛杉磯市檢察官對此案進行審查。

皮爾斯生涯曾為塞爾蒂克隊效力15個賽季，可說是「綠衫軍」近代最具代表性的球星之一，在2017年退休前他共10度入選明星賽，並且在2008年拿下總冠軍賽MVP，2018年塞爾蒂克也將他的34號球衣退休，2021年則是入主籃球名人堂，近年他則是轉戰球評與體育脫口秀主持工作。