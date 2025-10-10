快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／喝掛睡在高速公路上 真理超人皮爾斯涉嫌酒駕遭逮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）因為涉嫌酒駕遭到逮捕。 美聯社
塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）因為涉嫌酒駕遭到逮捕。 美聯社

NBA名人堂球星、有「真理超人」之稱的皮爾斯（Paul Pierce）在今天傳出日前因為涉嫌酒駕，並在洛杉磯高速公路上被發現睡倒在車上遭到逮捕，不過對於此事皮爾斯團隊目前仍未正面回應。

根據美國媒體今天報導，加州公路巡警在美國時間周二晚間10點40分接獲與此案無關的車禍報案，該車禍發生在美國101號公路北上車道上，涉及多輛車，迫使警方關閉了6個車道中的4個車道進行調查。

不過就在一小時後警方重新開放所有車道通行後，卻發現了一輛Range Rover車輛停在事故地點南側的道路上，隨後就在車上發現已經睡死的皮爾斯，並注意到他有疑似酒精中毒的跡象，並對此展開調查，隨後他也因為酒駕遭到逮捕，並將由洛杉磯市檢察官對此案進行審查。

皮爾斯生涯曾為塞爾蒂克隊效力15個賽季，可說是「綠衫軍」近代最具代表性的球星之一，在2017年退休前他共10度入選明星賽，並且在2008年拿下總冠軍賽MVP，2018年塞爾蒂克也將他的34號球衣退休，2021年則是入主籃球名人堂，近年他則是轉戰球評與體育脫口秀主持工作。

延伸閱讀

台中警員酒駕撞孕婦...酒測值0.76 法院斥「知法犯法」不給緩刑

國慶談鏟子超人 黃偉哲：展現台南人熱情友善一面

NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

NBA／傳衛少收到中國天價合約！國王的4倍約4.4億

相關新聞

NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）在因臀部傷勢缺席了季前訓練營與熱身賽後，在今天傳出將因為右側坐骨神經痛再...

NBA／傳衛少收到中國天價合約！比國王高4倍約4.4億

前MVP球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季至今尚未簽約，根據國王隊記者戴夫（Carmichael Dave）的消息，衛少收到來自中國的天價合約。 現年36歲的衛少上季在

NBA／30隊總管票選出爐！8成看好雷霆連霸 約柯奇領跑MVP

NBA官網公布年度總管調查結果，奪下隊史搬家後首冠的雷霆，整體戰力依舊強大，被一致看好將在新賽季成功衛冕。另外在年度MVP方面，上季錯失連莊機會的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）被看好可

NBA／美國男籃教頭柯爾交棒！熱火主帥扛大任 瞄準奧運6連霸

據《ESPN》報導，美國籃協預計將聘請熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）出任下一任美國男籃國家隊主帥，帶隊出征2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運。 史波史特拉將接替現任主帥

NBA／復原速度超乎常人！泰托姆已經能灌籃、季末有望復出

塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）今年5月遭遇阿基里斯腱撕裂，一般來說都需要花一整季休養才能重返球場，但傳出泰托姆復原速度超乎常人，向球隊提出明年季末提前復出的可能性。 泰托姆今天

NBA／喝掛睡在高速公路上 真理超人皮爾斯涉嫌酒駕遭逮

NBA名人堂球星、有「真理超人」之稱的皮爾斯（Paul Pierce）在今天傳出日前因為涉嫌酒駕，並在洛杉磯高速公路上被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。