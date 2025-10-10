NBA／30隊總管票選出爐！8成看好雷霆連霸 約柯奇領跑MVP

NBA官網公布年度總管調查結果，奪下隊史搬家後首冠的雷霆，整體戰力依舊強大，被一致看好將在新賽季成功衛冕。另外在年度MVP方面，上季錯失連莊機會的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）被看好可以奪回獎項。

根據統計，有高達80%的總管認為雷霆能完成2連霸，倘若成真，他們將是自2018年「宇宙勇」以來首支成功衛冕的球隊。其他只有騎士與金塊分別獲得部分選票，休賽季大力補強的休士頓火箭僅得到1票，同樣1票的還有紐約尼克。

另外有87%的總管預測雷霆將拿下西區第一，其餘10%看好金塊，火箭則得到唯一一票。接下來的西區排名預測依序為灰狼、勇士、快艇、湖人、獨行俠與馬刺。

在東區部分，騎士與尼克被普遍認為穩居前三。騎士拿下63%的第一名選票、27%的第二名選票與7%的第三名選票；尼克則分別獲得30%、53%與13%。唯一有獲得第一名選票的球隊是奧蘭多魔術，他們也被看好排名第3，後續依序為老鷹、活塞、公鹿、76人與塞爾蒂克。

個人獎項部分，約柯奇以67%的支持率成為年度MVP最大熱門，這也是他連續第6年進入MVP熱門等級球星。而馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則以83%的支持率，連兩年當選「最想用來當作建隊核心」的球員。

在「最有可能迎來爆發賽季」項目中，火箭前鋒湯普森（Amen Thompson）獲得30%選票，被視為本季「最佳進步獎」的大熱門。

至於各位置最佳球員評選，結果幾乎毫無懸念：控球後衛為亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、得分後衛為愛德華（Anthony Edwards）、小前鋒為唐西奇（Luka Doncic）、大前鋒為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、中鋒為約柯奇（Nikola Jokic）。

其中小前鋒位置競爭最激烈，唐西奇以40%居首，其後依序為泰托姆（Jayson Tatum）20%、杜蘭特（Kevin Durant）17%、詹姆斯（LeBron James）與雷納德（Kawhi Leonard）各7%，巴特勒（Jimmy Butler）、布朗（Jaylen Brown）與威廉斯（Jalen Williams）則各得一票。