NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）在因臀部傷勢缺席了季前訓練營與熱身賽後，在今天傳出將因為右側坐骨神經痛再缺席3至4周，也代表他將趕不上22日湖人與勇士隊的新賽季開幕戰。

40歲的詹姆斯今年將迎接個人生涯第23個賽季，不過在今年開季前他卻因為臀傷缺席了兩場季前熱身賽，且持續未參與球隊完整訓練，儘管日前就有報導指出，詹姆斯仍希望自己能夠趕上球隊開幕戰，但在今天湖人球團宣布他將缺席3至4周後，這樣的計畫也正式告吹。

根據統計數據，詹姆斯將在本賽季超越已退役的「飛人」卡特（Vince Carter），以生涯出賽23個賽季創下NBA新歷史，但在今天湖人球團正式公布最新傷情後，詹姆斯不僅將是生涯首度無緣參與新賽季開幕戰，外界也評估他的歸隊時程可能繼續延長，預計到11月中旬才有望歸隊。