快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

NBA／傳衛少收到中國天價合約！國王的4倍約4.4億

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 美聯社
衛斯特布魯克。 美聯社

前MVP球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季至今尚未簽約，根據國王隊記者戴夫（Carmichael Dave）的消息，衛少收到來自中國的天價合約。

現年36歲的衛少上季在金塊隊出賽75場，平均得到13.3分4.9籃板6.1助攻，三分命中率32.3%。休賽季傳出國王有意簽下他，但至今沒有發生。

戴夫今天在節目上透露，「我從一個值得信任的消息來源聽說，他可能拿到一份來自中國的報價，打半個賽季。金額幾乎是國王隊能給他的4倍。」

衛少已經在NBA打滾17個賽季，根據NBA薪資規定，老將底薪約360萬美元，若戴夫的說法為真，中國可能開出1440萬美元（約新台幣4.4億）價碼網羅。

國王 Russell Westbrook

相關新聞

NBA／傳衛少收到中國天價合約！國王的4倍約4.4億

前MVP球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季至今尚未簽約，根據國王隊記者戴夫（Carmichael Dave）的消息，衛少收到來自中國的天價合約。 現年36歲的衛少上季在

NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）在因臀部傷勢缺席了季前訓練營與熱身賽後，在今天傳出將因為右側坐骨神經痛再...

NBA／離終點還很遠！名嘴看好詹姆斯再戰10年打到50歲

洛杉磯湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前預告即將發布「決定2.0」，結果只是白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）廣告，引發一系列烏龍退休謠言。對此，福斯體育評論員萊特（Nick W

NBA／勇士落選新秀末節飆14分 克萊耶：機會有限必須捉緊

勇士隊今天在季前熱身賽第二場比賽迎戰拓荒者隊，靠著替補球員在第四節猛轟51分的表現逆轉勝，勇士總教練柯爾（Steve K...

NBA／唯一目標奪第五冠 格林喊：我們會成為聯盟最強

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日接受ESPN《Malika Andrews》專訪時表示，自己唯一專注的就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍，甚至直言勇士若保持健康，將成為聯盟最強球隊。

NBA／綠衫軍禁區新希望 潛力中鋒高效拿雙十

塞爾蒂克隊今天熱身賽首戰以121：103擊敗灰熊隊，潛力中鋒加薩（Luka Garza）從板凳出發展現高效率，只出賽16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。