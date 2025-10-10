NBA／傳衛少收到中國天價合約！國王的4倍約4.4億
前MVP球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季至今尚未簽約，根據國王隊記者戴夫（Carmichael Dave）的消息，衛少收到來自中國的天價合約。
現年36歲的衛少上季在金塊隊出賽75場，平均得到13.3分4.9籃板6.1助攻，三分命中率32.3%。休賽季傳出國王有意簽下他，但至今沒有發生。
戴夫今天在節目上透露，「我從一個值得信任的消息來源聽說，他可能拿到一份來自中國的報價，打半個賽季。金額幾乎是國王隊能給他的4倍。」
衛少已經在NBA打滾17個賽季，根據NBA薪資規定，老將底薪約360萬美元，若戴夫的說法為真，中國可能開出1440萬美元（約新台幣4.4億）價碼網羅。
