NBA／離終點還很遠！名嘴看好詹姆斯再戰10年打到50歲

聯合新聞網／ 綜合報導
福斯體育評論員萊特強調，詹姆斯的生涯「根本還沒到終點」。 法新社
洛杉磯湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前預告即將發布「決定2.0」，結果只是白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）廣告，引發一系列烏龍退休謠言。對此，福斯體育評論員萊特（Nick Wright）強調，詹姆斯的生涯「根本還沒到終點」。

「我認為詹姆斯可以打到接近50歲，依舊維持全明星水準。現在他仍然是全明星等級的球員，除非是家庭因素，或真的沒有挑戰可追求，他才會選擇退休。」萊特t在《Dan Le Batard Show with Stugotz》節目中表示。

萊特指出，外界早在10年前就預期詹姆斯會出現明顯的「年齡曲線」下滑，實際上，他每年頂多只有1%到2%的衰退，「他今年仍被視為聯盟實力第七的球員，除非有重大傷病，否則那種斷崖式衰退根本不會到來，他會一直打到自己想停為止。」

事實上，詹姆斯本季也邁入了他的第22個賽季，追平卡特（Vince Carter）的紀錄，並列NBA史上生涯最長球員之一。萊特甚至將詹姆斯與NFL奇四分衛布雷迪（Tom Brady）相比，認為詹姆斯可能挑戰運動員打到45歲甚至更久的壯舉。

至於廣告引發的「退休謠言」，湖人新任總教練雷迪克（JJ Redick）則幽默回應：「你們真是白痴，大家都知道那只是廣告，沒有人真的以為他要退休。」

