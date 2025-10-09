快訊

NBA／勇士落選新秀末節飆14分 克萊耶：機會有限必須捉緊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
落選新秀後衛克萊耶(左)今天把握上場機會，表現讓勇士教頭柯爾印象深刻！ 截圖自勇士官方X
落選新秀後衛克萊耶(左)今天把握上場機會，表現讓勇士教頭柯爾印象深刻！ 截圖自勇士官方X

勇士隊今天在季前熱身賽第二場比賽迎戰拓荒者隊，靠著替補球員在第四節猛轟51分的表現逆轉勝，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊在本場比賽並未做好應戰的準備，不過第四節板凳群的發揮讓他感到相當滿意。

勇士今天排出霍福特（Al Horford）搭配上三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）以及穆迪（Moses Moody）的先發陣容，上半場卻遭拓荒者火力轟炸。

柯爾賽後坦言，本場比賽並未做好準備，尤其是這套新的先發陣容還未能充分觀察，不過他也強調這組先發將會相當適合勇士，尤其是在搭配上霍福特的投籃能力後。

今天更讓柯爾感到開心是替補群在第四節猛攻51分，尤其波斯特（Quinten Post）和落選新秀後衛克萊耶（L.J. Cryer）攜手投進7顆三分球拿下29分，柯爾說：「你肯定會希望這些球員能夠感受這樣的比賽氛圍，以及那種需要賣力追分、全力拚搏的強度，當然也希望他們在努力付出後嘗到勝利滋味，這場比賽令人感到滿意。」

克萊耶在末節打滿12分鐘攻下14分，談到目前仍與勇士僅簽有訓練營合約，他說：「我想要贏球，待過的每支球隊都嘗過勝利滋味，在這樣層級的比賽中，我想繼續保持這種狀態，現在只是熱身賽，但我會像是面對正式比賽一樣面對它，機會有限，我必須捉緊。」

