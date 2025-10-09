快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唯一目標奪第五冠 格林喊：我們會成為聯盟最強

聯合新聞網／ 綜合報導
格林表示唯一專注的，就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍。 路透
格林表示唯一專注的，就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍。 路透

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日接受ESPN《Malika Andrews》專訪時表示，自己唯一專注的就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍，甚至直言勇士若保持健康，將成為聯盟最強球隊。

「當我回想起四枚冠軍戒指時，我仍難以用言語形容，因為我至今都不敢相信竟然能走到那步。但很快就必須清醒過來，因為我們清楚知道奪冠需要付出什麼。我認為只要我們保持健康，聯盟裡沒有任何一支球隊是我們打不贏的。」格林表示。

談到新賽季，柯瑞（Stephen Curry）也充滿信心，認為巴特勒（Jimmy Butler）的加入將成為勇士更上一層樓的關鍵，「我們真的有機會再衝擊冠軍。我們能和任何西區強隊正面對決，前提是保持健康。事實上，任何冠軍球隊都必須符合這個條件。」

「就像2022年那次奪冠，如果你在訓練營告訴我這支球隊能奪冠，我會相信，但信心可能是7、8成，而不是滿分10成。但現在不同，巴特勒帶來了我們當年沒有的動能，我真的很期待完整的一個賽季會發生什麼。」柯瑞補充道。

巴特勒在去年交易截止日前加盟勇士，球隊在例行賽後段戰績也逐漸回暖，但季後賽柯瑞因腿筋受傷僅打完系列賽首戰，成為缺乏競爭力的重要因素，並在第二輪不敵明尼蘇達灰狼。如今勇士期盼透過完整的休賽季與訓練營磨合，能在新賽季展現更強化學效應，再度衝擊總冠軍。

勇士 Stephen Curry Jimmy Butler Draymond Green 灰狼 ESPN

相關新聞

NBA／唯一目標奪第五冠 格林喊：我們會成為聯盟最強

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日接受ESPN《Malika Andrews》專訪時表示，自己唯一專注的就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍，甚至直言勇士若保持健康，將成為聯盟最強球隊。

NBA／奪加盟火箭首勝 杜蘭特大讚新隊友森根、湯普森

火箭隊今天在季前熱身賽擊敗爵士隊，其中今夏加盟的杜蘭特（Kevin Durant）也在首度披上火箭戰袍出賽的比賽中貢獻全...

NBA／離終點還很遠！名嘴看好詹姆斯再戰10年打到50歲

洛杉磯湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前預告即將發布「決定2.0」，結果只是白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）廣告，引發一系列烏龍退休謠言。對此，福斯體育評論員萊特（Nick W

NBA／勇士落選新秀末節飆14分 克萊耶：機會有限必須捉緊

勇士隊今天在季前熱身賽第二場比賽迎戰拓荒者隊，靠著替補球員在第四節猛轟51分的表現逆轉勝，勇士總教練柯爾（Steve K...

NBA／綠衫軍禁區新希望 潛力中鋒高效拿雙十

塞爾蒂克隊今天熱身賽首戰以121：103擊敗灰熊隊，潛力中鋒加薩（Luka Garza）從板凳出發展現高效率，只出賽16...

NBA／「別再炒作離隊」 KD開幕戰對決老東家：重點是雷霆

休士頓火箭全明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）將在新賽季開幕戰重返奧克拉荷馬城，親眼見證老東家雷霆升起隊史第一面冠軍旗幟。身為雷霆隊史最偉大的球員之一，杜蘭特坦言希望當晚焦點能專注於雷霆奪冠的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。