NBA／唯一目標奪第五冠 格林喊：我們會成為聯盟最強

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）近日接受ESPN《Malika Andrews》專訪時表示，自己唯一專注的就是幫助球隊拿下生涯第5座冠軍，甚至直言勇士若保持健康，將成為聯盟最強球隊。

「當我回想起四枚冠軍戒指時，我仍難以用言語形容，因為我至今都不敢相信竟然能走到那步。但很快就必須清醒過來，因為我們清楚知道奪冠需要付出什麼。我認為只要我們保持健康，聯盟裡沒有任何一支球隊是我們打不贏的。」格林表示。

談到新賽季，柯瑞（Stephen Curry）也充滿信心，認為巴特勒（Jimmy Butler）的加入將成為勇士更上一層樓的關鍵，「我們真的有機會再衝擊冠軍。我們能和任何西區強隊正面對決，前提是保持健康。事實上，任何冠軍球隊都必須符合這個條件。」

「就像2022年那次奪冠，如果你在訓練營告訴我這支球隊能奪冠，我會相信，但信心可能是7、8成，而不是滿分10成。但現在不同，巴特勒帶來了我們當年沒有的動能，我真的很期待完整的一個賽季會發生什麼。」柯瑞補充道。

巴特勒在去年交易截止日前加盟勇士，球隊在例行賽後段戰績也逐漸回暖，但季後賽柯瑞因腿筋受傷僅打完系列賽首戰，成為缺乏競爭力的重要因素，並在第二輪不敵明尼蘇達灰狼。如今勇士期盼透過完整的休賽季與訓練營磨合，能在新賽季展現更強化學效應，再度衝擊總冠軍。