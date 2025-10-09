NBA／綠衫軍禁區新希望 潛力中鋒高效拿雙十

塞爾蒂克隊今天熱身賽首戰以121：103擊敗灰熊隊，潛力中鋒加薩（Luka Garza）從板凳出發展現高效率，只出賽16分鐘就有10分、10籃板，成「綠衫軍」亮點。

2021年第二輪被活塞隊挑中的加薩，過去三個球季都代表灰狼隊，新賽季轉戰波士頓，第一場熱身賽就展現出籃球智商，多次掩護都獲得好評，他也表示，這是他很重要的技能，可以帶來新東家，為隊友製造出空檔機會。

「我們有很多菁英球員，尤其談到普里查德（Payton Pritchard）、西蒙斯（Anfernee Simons）和布朗（Jaylen Brown），當然還有懷特（Derrick White）的無球掩護，你要讓他們得到空檔。」加薩表示，時機點是關鍵，掌握好時機就能製造出許多不同類型的投籃機會。

綠衫軍當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上季季後賽傷到右腳阿基里斯腱，新賽季泰半時間無法上陣，少了這位防守籃板數全隊最高的球員，加上霍福特（Al Horford），塞爾蒂克今年陣容比去年略小，208公分的加薩在防守的貢獻也更重要。

今天賽後受訪，加薩還提到球隊一項成功元素，他提到節奏的關鍵，不只打快而已，「還要打得聰明、打得努力，我認為整場比賽我們都做得很好。」