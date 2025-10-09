快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／綠衫軍禁區新希望 潛力中鋒高效拿雙十

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克中鋒加薩(左)。 美聯社
塞爾蒂克中鋒加薩(左)。 美聯社

塞爾蒂克隊今天熱身賽首戰以121：103擊敗灰熊隊，潛力中鋒加薩（Luka Garza）從板凳出發展現高效率，只出賽16分鐘就有10分、10籃板，成「綠衫軍」亮點。

2021年第二輪被活塞隊挑中的加薩，過去三個球季都代表灰狼隊，新賽季轉戰波士頓，第一場熱身賽就展現出籃球智商，多次掩護都獲得好評，他也表示，這是他很重要的技能，可以帶來新東家，為隊友製造出空檔機會。

「我們有很多菁英球員，尤其談到普里查德（Payton Pritchard）、西蒙斯（Anfernee Simons）和布朗（Jaylen Brown），當然還有懷特（Derrick White）的無球掩護，你要讓他們得到空檔。」加薩表示，時機點是關鍵，掌握好時機就能製造出許多不同類型的投籃機會。

綠衫軍當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上季季後賽傷到右腳阿基里斯腱，新賽季泰半時間無法上陣，少了這位防守籃板數全隊最高的球員，加上霍福特（Al Horford），塞爾蒂克今年陣容比去年略小，208公分的加薩在防守的貢獻也更重要。

今天賽後受訪，加薩還提到球隊一項成功元素，他提到節奏的關鍵，不只打快而已，「還要打得聰明、打得努力，我認為整場比賽我們都做得很好。」

塞爾蒂克

延伸閱讀

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

以色列哈瑪斯才同意停火 加薩民防通報猛烈空襲

「宇宙啦啦隊」登上NBA熱身賽舞台 創下史上新紀錄

NBA／勇士撿到寶！波斯特與落選秀領軍 末節51分逆轉拓荒者

相關新聞

NBA／勇士撿到寶！波斯特與落選秀領軍 末節51分逆轉拓荒者

勇士隊今天在季前熱身賽第二場比賽於主場迎戰拓荒者隊，儘管在第四節開賽時還一度以19分落後，但勇士板凳球員卻在末節發起猛攻...

NBA／「別再炒作離隊」 KD開幕戰對決老東家：重點是雷霆

休士頓火箭全明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）將在新賽季開幕戰重返奧克拉荷馬城，親眼見證老東家雷霆升起隊史第一面冠軍旗幟。身為雷霆隊史最偉大的球員之一，杜蘭特坦言希望當晚焦點能專注於雷霆奪冠的

NBA／綠衫軍禁區新希望 潛力中鋒高效拿雙十

塞爾蒂克隊今天熱身賽首戰以121：103擊敗灰熊隊，潛力中鋒加薩（Luka Garza）從板凳出發展現高效率，只出賽16...

NBA／奪加盟火箭首勝 杜蘭特大讚新隊友森根、湯普森

火箭隊今天在季前熱身賽擊敗爵士隊，其中今夏加盟的杜蘭特（Kevin Durant）也在首度披上火箭戰袍出賽的比賽中貢獻全...

NBA／Kobe大女兒任湖人創意總監 執導首支影片大谷也入鏡

湖人隊今天釋出一支70秒的形象影片「永恆的標誌，永遠的紫金」，內容以湖人世界球迷的影響力為主題，MLB道奇隊巨星大谷翔平...

NBA／離婚自省正視酗酒問題 艾佛森回憶人生谷底：我自找的

前NBA球星艾佛森（Allen Iverson）近日在ESPN節目《First Take》上宣傳新回憶錄《Misunderstood》，坦言自己人生的最低點並非在球場上，而是與婚姻有關。 「那是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。