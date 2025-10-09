快訊

NBA／奪加盟火箭首勝 杜蘭特大讚新隊友森根、湯普森

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
森根(左)、杜蘭特(右)。 美聯社
森根(左)、杜蘭特(右)。 美聯社

火箭隊今天在季前熱身賽擊敗爵士隊，其中今夏加盟的杜蘭特（Kevin Durant）也在首度披上火箭戰袍出賽的比賽中貢獻全隊最高的20分，賽後他坦言能夠在新東家的第一場比賽就拿下勝利意義非凡，自己也覺得似乎已經在這個團隊待裡很長一段時間，每個人都相當歡迎他。

杜蘭特今年夏天透過交易案從太陽隊轉戰火箭，為這支正崛起中的年輕勁旅注入所欠缺的經驗與頂尖得分能力，在今天首度代表火箭參與季前熱身賽並助球隊取勝後，杜蘭特就表示，儘管自己來到休士頓僅短短3到4周，但馬上就感受到家的感覺，「大家都非常歡迎我，所以我有這樣的感覺是很正常的，似乎沒有因為換了球隊有不一樣的感覺。」

而杜蘭特首次在熱身賽與隊友們合作也是順暢無礙，尤其是陣中長人森根（Alperen Sengun）今天送出全場最高的13次助攻，讓杜蘭特讚譽有加，「我們的中鋒可以在高位控球，並且掌握球隊的空間，這為我們帶來很多的機會，讓對手難以防範，因為他可以單打、掩護、拉出去投外線，當他在高位持球時，就能打亂對手防守，我們也都相信他能做出正確決定。」

此外，身為火箭重點栽培的湯普森（Amen Thompson），今天也有19分、7籃板、6助攻、2抄截的全能演出，杜蘭特說：「他在前兩個賽季已經可以包辦所有籃下工作，現在他的三分投射也很有自信，儘管我們今天失誤偏多，但隨著對彼此的適應，一切會變得更好，湯普森是那種衝起來打球但不忘為隊友製造機會的球員，這對我們將會很關鍵。」

火箭 Kevin Durant

