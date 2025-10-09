聽新聞
NBA／Kobe大女兒任湖人創意總監 執導首支影片大谷也入鏡
湖人隊今天釋出一支70秒的形象影片「永恆的標誌，永遠的紫金」，內容以湖人世界球迷的影響力為主題，MLB道奇隊巨星大谷翔平也戴上湖人帽入鏡，且這支影片的創意總監還是特別人物，是湖人已故傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的長女娜塔麗亞（Natalia Bryant）。
這是娜塔麗亞擔任創意總監的初體驗，她今年5月才剛從南加大電影藝術學院畢業，影片中處處可看見她父親「小飛俠」的身影，像是湖人現在的當家球星唐西奇（Luka Doncic）將毛巾當作籃球投進桶子裡時高喊「Kobe」，還有布萊恩2006年季後賽對太陽隊投進制勝球的畫面。
影片中當然沒少了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），為湖人製作多款夾克的設計師漢米爾頓（Jeff Hamilton）也有不少篇幅，湖人傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson ）也尬一角，喊道：「表演時間到了，寶貝！」
娜塔麗亞透過聲明表示，這次企劃營造出很棒的氛圍，充滿創造力的人們齊聚一堂，努力展現出湖人的影響力，「每個人都有自己和湖人的連結，我希望那些已經愛著球隊的人看到影片，可以記起這股自豪感。如果你還不是湖人球迷，希望你看完會想成為其中一員。」
湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）在社群上轉發這支影片，除感謝娜塔麗亞現出創意總監處女秀，她也感謝全球百萬湖人迷讓紫金軍團成為NBA最受歡迎的隊伍，「你們是全聯盟最棒的粉絲。」
