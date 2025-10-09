NBA／「別再炒作離隊」 KD開幕戰對決老東家：重點是雷霆

休士頓火箭全明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）將在新賽季開幕戰重返奧克拉荷馬城，親眼見證老東家雷霆升起隊史第一面冠軍旗幟。身為雷霆隊史最偉大的球員之一，杜蘭特坦言希望當晚焦點能專注於雷霆奪冠的榮耀，而不是再度炒作自己當年離開雷霆、加盟勇士的爭議。

「我知道我的名字在奧克拉荷馬城始終伴隨著很多爭議。在這樣的背景下迎接新賽季，不知道是否算好事。一方面，能打揭幕戰是一種榮幸，我很感激能成為開幕戰的一部分，但我也擔心比賽後衍生的故事線，可能不只是慶祝雷霆和他們的成就，而是轉向我。」杜蘭特在《FanDuel TV》的訪談中表示。

對杜蘭特而言，這場比賽既是肯定，也是一種微妙的心情，「我想這就是所謂對聯盟的影響力，我的生涯已經這麼長，即便多年後，這些故事線依然有討論價值，能成為新轉播平台的首戰。該說酷嗎？我不知道，這就是現實。他們可能會轉播我的表情，但這沒關係，我知道當晚最重要的，是雷霆拿到冠軍戒指。」

至於看到老東家終於奪冠，杜蘭特並未表露特別複雜的心境，「我不會覺得開心或難過或生氣，好像自己錯過什麼。因為第一，我已經拿過兩冠；第二，那已經是十年前的事了。」