NBA／勇士撿到寶！波斯特與落選秀領軍 末節51分逆轉拓荒者

勇士隊今天在季前熱身賽第二場比賽於主場迎戰拓荒者隊，儘管在第四節開賽時還一度以19分落後，但勇士板凳球員卻在末節發起猛攻單節狂掃51分，最終反倒以129：123擊敗拓荒者，收下熱身賽二連勝，至於首度在NBA熱身賽登場的拓荒者中國大陸中鋒楊瀚森則是繳出4分、4籃板但6犯離場。

勇士今天的季前熱身賽第二戰將今年新加入的老將霍福特（Al Horford）拉上先發，搭配上三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）以及穆迪（Moses Moody），這套陣容也被認為是勇士新賽季最有可能的先發組合。

不過年輕的拓荒者今天在夏普（Shaedon Sharpe）領軍下，在上半場就展現兇猛火力，兩節打完就攻下73分，並領先勇士達到16分之多，而下半場兩隊也紛紛換上替補球員進行練兵，拓荒者也在三節打完取得19分領先。

拓荒者中國籍中鋒楊瀚森熱身賽首秀繳出4分、4籃板但6犯離場。 美聯社

但第四節勇士波斯特（Quinten Post）和落選新秀後衛克萊耶（L.J. Cryer）挺身而出，兩人在該節合計投進7記三分球拿下29分，帶領勇士板凳群單節狂掃51分，最終反倒以6分差距逆轉勝出。

勇士今天在三巨頭上場都不到18分鐘的情況下，以波斯特攻下20分表現最佳，克萊耶則有14分進帳，希爾德（Buddy Hield）也從板凳貢獻13分，至於拓荒者則以夏普22分最佳，今年歐錦賽表現搶眼的阿夫迪賈（Deni Avdija）則有14分、8籃板、3助攻。