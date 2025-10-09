NBA／離婚自省正視酗酒問題 艾佛森回憶人生谷底：我自找的

前NBA球星艾佛森（Allen Iverson）近日在ESPN節目《First Take》上宣傳新回憶錄《Misunderstood》，坦言自己人生的最低點並非在球場上，而是與婚姻有關。

「那是我自找的，塔萬娜（Tawanna Turner）跟我離婚的時候，我知道自己跌到谷底，必須重新檢視人生。坐在法庭上，我想到過去看過的七六人隊內部對抗賽、喬治城的練習賽，但當眼淚滴在那張寫著『Iverson vs. Iverson』的離婚文件上，我真的崩潰了。」艾佛森回憶。

艾佛森與塔萬娜於2001年結婚，然而隨著時間推移，婚姻與事業逐漸起伏不定。2008年兩人宣告分居，2013年正式離婚，而那年正是艾佛森宣布退役之時。

如今，艾佛森證實他與塔萬娜已重修舊好。當被問到如何挽回時，他笑稱，「靠了很多斯威特（Keith Sweat）的情歌，我真的求了很多次。」

離婚與退役的雙重打擊，讓艾佛森開始正視自己的酗酒問題，「有太多事壓在我身上，從年輕時的包袱到婚姻與生涯的結束。最後我意識到酒精沒有幫助，反而只帶來負面經驗。」

現年50歲的艾佛森坦言，這段自我反省的過程讓他看清了家庭、朋友與責任才是最重要的，也更明白自己對年輕球員的影響力，相信籃球的未來依舊光明，「很多年輕球員因為我而敢做自己，敢表達自我。我熱愛看到聯盟的進步，NBA永遠不缺超級巨星。」