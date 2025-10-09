緯來電視網打造「宇宙啦啦隊」登上NBA熱身賽舞台 創下史上新紀錄

緯來電視網原創製作的選秀節目《宇宙啦啦隊》，迎來創紀錄的國際舞台首演，節目中選出的啦啦隊成員參加在澳門舉辦的NBA熱身賽系列活動。本次NBA熱身賽將於10月10日與12日在澳門威尼斯人綜藝館舉行，由布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對戰鳳凰城太陽（Phoenix Suns）。

緯來原創《宇宙啦啦隊》節目歷經韓國特訓，由製作團隊與專業師資評選出10位表現優異的訓練生，分別為Momo、莓莓、靚靚、海莉、魚肉、妃妃、紀欣伶、叩叩、Tina與祖安娜。她們將於澳門進行多場演出，包括NBA House開場秀、3v3冠軍賽表演、Viewing Party開場秀與公益活動等。

為迎接此次演出，《宇宙啦啦隊》主創團隊重新編曲四首熱門歌曲，提前一個月展開密集排練與編舞，並設計專屬服裝：包括首次曝光的《宇宙啦啦隊》制服，展現青春活力與專業形象。舞蹈設計亦依籃球運動主題進行改編，強調現場感染力與動感氛圍。

成員Momo表示：「我最喜歡籃球，當啦啦隊是我的夢想，沒想到加入《宇宙啦啦隊》就直接圓夢了。」靚靚則感動表示：「第一次就去NBA，緯來和製作單位你們太扯了啦！」

此次交流演出由緯來體育台促成，台長文大培(David Wen)表示：「我們一直希望能讓台灣原創節目走向國際，緯來原創《宇宙啦啦隊》不只是娛樂內容，更代表了年輕世代的能量與文化自信。這次參與NBA熱身賽，是對台灣原生選秀節目與啦啦隊女團實力的肯定，也是台灣體育與娛樂跨界合作的重要里程碑。」

《宇宙啦啦隊》由緯來電視網全力打造，節目主持人為韓國人氣藝人SUPER JUNIOR銀赫，並邀請三位亞洲舞蹈界重量級人物──Energy團長牛奶（葉乃文）、韓國1MILLION DANCE STUDIO編舞家Debby，以及台灣街舞代表Nike老師擔任導師。節目結合啦啦隊主題與選秀養成元素，導入韓國頂級訓練資源，致力打造具備國際視野的啦啦隊女團。此次登上NBA活動舞台，不僅是台灣啦啦隊文化的重要里程碑，也展現緯來原創節目跨足國際市場的企圖心與創新能量。