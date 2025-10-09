快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

NBA／批詹姆斯「決定2.0」自降格調 名嘴：爛片就不該有續集

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
名球評史密斯怒噴詹姆斯「決定2.0」竟然是商業廣告。 路透
名球評史密斯怒噴詹姆斯「決定2.0」竟然是商業廣告。 路透

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）日前預告將進行「決定2.0」，當外界以為他將宣布生涯下一步動向時，最終卻是與酒商合作的宣傳廣告，引發各界抨擊，名球評史密斯（Stephen A. Smith）今天也在節目上批評詹姆斯自降格調，「決定2.0」的操作更是令人作嘔。

史密斯在節目中毫不避諱的對詹姆斯這次的操作表示反感，並借用一位影評人的說法「如果你拍了一部爛片，通常就不該有續集」，來抨擊詹姆斯這次對於「決定2.0」操作的失望，「這簡直就是老掉牙、令人作嘔，什麼糟糕感覺都有的操作。」

史密斯認為，詹姆斯最不該做的就是試圖給人一種「這就是你最後一個賽季」或是「你可能會退役」的感覺後，最終卻是為了廠商推銷酒，「我不明白這位史上第二偉大的球員，除了贏得總冠軍外，為什麼還要自降格調去博取關注，我一點都不在乎酒商的廣告，尤其是他拍的，除非他在關鍵時刻表現得很爛，那我就會關注一下。」

