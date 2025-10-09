快訊

NBA／老鳥的震撼教育 KD場上怒噴爵士菜鳥、賽後改口誇讚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特今天季前熱身賽首度登場出戰爵士隊，攻下全隊最高20分。 美聯社
杜蘭特今天季前熱身賽首度登場出戰爵士隊，攻下全隊最高20分。 美聯社

明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今年休賽季透過交易案轉戰火箭隊，並在今天季前熱身賽首度登場出戰爵士隊，攻下全隊最高20分，不僅帶領火箭以140：127取勝，第二節開打後不久還對著爵士新秀貝利（Ace Bailey）怒噴垃圾話，給足菜鳥對手震撼教育。

杜蘭特在上賽季與太陽隊經歷挫敗的一季後，休賽季期間通過交易案轉加盟火箭，成為這支年輕勁旅的新領袖，今天與森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith）、謝普得（Reed Sheppard）和湯普森（Amen Thompson）組成堅強的先發陣容迎戰爵士。

杜蘭特在火箭首秀也維持高效率演出，全場10次出手命中7球拿下20分，且火箭不僅先發五虎得分雙位數，今年歐錦賽表現亮眼的森根更有13分、13助攻、5籃板、4抄截演出，從板凳出發的格林（Jeff Green）、哈勒戴（Aaron Holiday）也有雙位數得分進帳，展現火箭新賽季的堅強團隊實力。

爵士則以今年首輪新秀貝利攻下25分表現最佳，全場16次出手命中11球，包括三分球5投2中，場上表現並不遜於被他視為偶像的杜蘭特；不過在第二節兩人一次對位過程中，貝利在杜蘭特出手時造成犯規，杜蘭特也把握機會給予老弟下馬威，在站上罰球線食垃圾話連發，除了提醒貝利的菜鳥身份外，也要他安靜乖乖坐下。

但賽後受訪時，杜蘭特改口稱讚貝利是天賦極佳的球員，「他極具活力，我認為他會成為一名了不起的球員，我喜歡他所在的教練團隊，他很適合被爵士選中，他們會為他準備一套很棒的發展培養計畫，我很期待看到他的進步，今晚他已經展現自己能做到什麼。」

