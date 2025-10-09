NBA／「勇士老人隊」成焦點 霍福特指陣容深度才是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
霍福特表示陣容老化不是問題，陣容深度才是致勝關鍵。 路透社
隨著NBA新賽季開打在即，外界質疑金州勇士陣容的高齡問題成為焦點，球員健康狀況與能否長期出賽皆備受關注。不過，現年39歲的老將中鋒霍福特（Al Horford）表示並不擔心。

「我們這支球隊有很好的深度。我看到很多球員都在努力，他們非常有能力，所以我不擔心。」霍福特前日受訪時說道。

對此，勇士的年輕班底將成為關鍵後盾，包含庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、後衛穆迪（Moses Moody）、巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）與「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）皆在25歲以下。

霍福特進一步指出，年輕球員將會獲得大量機會，「我們這裡有很多人能挺身而出，打出精彩表現。NBA賽季非常漫長，通常擁有更好深度的球隊才會更成功。我們不用對他們有所保留，他們會得到很多機會與挑戰，而他們必須準備好。」

值得一提的是，霍福特在塞爾提克的過去四個賽季都至少出賽60場，展現穩定健康，「我的首要任務就是確保自己在例行賽保持健康，等到進入季後賽，那又是另一個層級的挑戰。」

