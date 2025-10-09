NBA／勇士荷蘭中鋒向前輩取經！ 霍福特看見態度：有成功所需條件

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士荷蘭中鋒波斯特。 美聯社
勇士隊休賽季網羅39歲中鋒霍福特（Al Horford），陣中25歲荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）也把握機會，向打法類似的前輩取經。

波斯特今天受訪時提到，自己經常向霍福特請教問題，學到很多東西，「進攻端我們在體系中的角色很相似，都是拉開空間的射手型內線。他很擅長主動尋找出手機會，其實是相當有侵略性的球員，同時又非常無私。我能從他身上學習如何選擇出手時機，他不只外線敢投，還會利用防守補位的空檔，直接攻擊籃框。」

「防守端他表現非常穩定，總是站在正確的位置上，體能狀況很好，以39歲來說，他的運動能力仍然非常出色，我每天都在觀察、學習他怎麼做。」波斯特說。

過去3年霍福特三分命中率40.9%；上季波斯特三分命中率高達40.8%。波斯特的目標不只是射手，而是像霍福特一樣成為全能中鋒。

霍福特也相當看好波斯特，「他是籃球智商非常高的球員，真的很懂如何打球，而且外線手感非常好。我認為他目前正逐步找到自己在聯盟的立足點，成為這支球隊的一員後，他很清楚自己該做什麼。」

霍福特提到波斯特的態度，「自從我來灣區，每次走進球館都看到他在練球，無論是重訓室還是球場，他都在努力，工作態度非常穩定。他擁有成功所需的一切條件，因為他願意聽、肯努力，在場上已經可以看到，他閃現出一些潛力的片段。」

