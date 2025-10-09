NBA／柯爾點名最期待組合 看好霍福特+庫明加共創進攻優勢

即使勇士在前日舉行的季前熱身賽首戰中，沒有看到霍福特（Al Horford）與庫明加（Jonathan Kuminga）有長時間的同場畫面，不過霍福特對兩人的搭檔充滿期待，總教練柯爾（Steve Kerr）更強調，他最期待的就是這對組合在場上的火花。

「我覺得這很棒。JK憑藉他的運動能力、移動方式，以及他對籃框造成的壓力，會讓比賽變得很精彩。有我在場時，我能替他拉開空間，這樣他不會總是面對額外的防守。如果對手選擇包夾，那我就會有空檔。」霍福特在昨日球隊訓練後表示。

霍福特進一步透露，他很享受庫明加帶來的比賽節奏，「他是一個讓人覺得有趣的隊友，因為他喜歡用速度推進、直接攻擊籃框，我其實也很享受這種比賽方式。我們在上一場比賽幾乎沒有太多時間同場，但接下來會越來越多，彼此會越來越熟悉。」

霍福特前日替補登場僅14分鐘，拿下3分、4籃板、3助攻、3火鍋與1抄截的成績，全場正負值高達+13；庫明加同為上場14分鐘，繳出5分、6籃板、4助攻、1火鍋的表現，全場正負值+7。