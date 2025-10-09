NBA／詹皇發「決定2.0」被告詐欺 湖人迷：不是退休不會買票

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前預告即將發布「決定2.0」，結果只是白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）廣告，如今有被騙的球迷對詹皇提告。

詹姆斯發布預告後，許多球迷誤以為他要宣布退休，因此湖人本季主場最終戰門票價格水漲船高，沒想到詹皇沒有要退休，使該場比賽價值瞬間降低。

根據《TMZ Sports》報導，現年29歲的賈西亞（Andrew Garcia）是湖人死忠球迷，今天他提出訴訟，聲稱詹姆斯欠他865.66美元，理由是詹姆斯在社群平台暗示自己即將做出「重大決定」，讓他誤以為詹皇即將退休。

賈西亞提到，詹姆斯發布預告當天，他立刻衝上Ticketmaster購買2張2026年3月31日湖人主場對騎士隊的門票，每張432.83美元，但隔天詹姆斯揭曉「重大決定」後，球票瞬間毫無價值。

賈西亞在訴狀中指控詹姆斯犯下「詐欺、欺騙、虛假陳述」。賈西亞強調：「如果我知道他不是要退休，根本不會買那張票，就這麼簡單。」