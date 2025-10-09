聽新聞
NBA／卡盧索盼雷霆締造王朝 點名亞歷山大「未來名人堂球員」
奧克拉荷馬雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）近日在受訪時，對上季包辦年度MVP、總冠軍賽MVP的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）給予高度評價，更直接點名他是「未來的名人堂球員」，強調他是隊上的領袖。
「偉大是不會停歇的，這是我在聯盟裡那些名人堂球員身上看見的特質，包括他們的技能、工作態度與心態。他是我們隊上最具競爭心的人，每一天都是如此。」卡盧索說道。
卡盧索進一步舉例，即使隊友可能在例行訓練中狀態鬆散，亞歷山大仍會要求對手更用力防守，「當你拿出這些特質，就不會意外他能不斷奪獎。我看過很多最終披上名人堂外套的人，他和他們很相似。」
作為上季年度MVP與總冠軍得主，亞歷山大也直言奪冠的渴望永未止步，「拿到第一冠是一個好的開始，卻遠遠不夠。我仰慕的那些球員、我研究和追隨的前輩們都多次奪冠。他們會告訴你，每次都會更難，這代表我還有更多努力要做。」
對此，卡盧索也透露有著相同的冠軍渴望，「他說得沒錯，一次不夠。我去年想拿第二冠，現在我想拿第三冠。這種感覺很容易上癮，當有了第一個，你就會想要更多。」
