NBA／坦言尚未和湖人雙星合練 艾頓：我一直在等這件事

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）今年休賽季轉戰湖人隊，不過今天他受訪時表示，還沒有和唐西奇（Luka Doncic）及詹姆斯（LeBron James）訓練過。

湖人熱身賽前兩場艾頓都有上場；雙星則是都缺席。艾頓首戰上場18分鐘，進帳1分8籃板1助攻1抄截2火鍋；第二戰出賽21分鐘，得到7分7籃板2火鍋。

當被問到是否與雙星訓練過時，艾頓回應，「還沒有，我一直在等這件事，也只能先做好準備。瑞迪克（JJ Redick）和教練團可能已有計畫，會安排一些讓我們培養團隊默契的東西。」

艾頓也透露越來越熟悉湖人的戰術，「清楚他們的整體策略，還有湖人的場上空間與打法。閱讀場上情勢、理解瑞迪克要什麼、以及他希望我們展現的球風，都變得容易許多，用語和戰術也越來越熟，已經能在防守兩端做得更好。」