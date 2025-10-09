快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

NBA／坦言尚未和湖人雙星合練 艾頓：我一直在等這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。 歐新社
艾頓。 歐新社

狀元中鋒艾頓Deandre Ayton）今年休賽季轉戰湖人隊，不過今天他受訪時表示，還沒有和唐西奇（Luka Doncic）及詹姆斯（LeBron James）訓練過。

湖人熱身賽前兩場艾頓都有上場；雙星則是都缺席。艾頓首戰上場18分鐘，進帳1分8籃板1助攻1抄截2火鍋；第二戰出賽21分鐘，得到7分7籃板2火鍋。

當被問到是否與雙星訓練過時，艾頓回應，「還沒有，我一直在等這件事，也只能先做好準備。瑞迪克（JJ Redick）和教練團可能已有計畫，會安排一些讓我們培養團隊默契的東西。」

艾頓也透露越來越熟悉湖人的戰術，「清楚他們的整體策略，還有湖人的場上空間與打法。閱讀場上情勢、理解瑞迪克要什麼、以及他希望我們展現的球風，都變得容易許多，用語和戰術也越來越熟，已經能在防守兩端做得更好。」

艾頓 Deandre Ayton 湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／未來轉戰留伏筆？安戴托昆波：改變心意是人之常情

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 確定以公鹿隊成員身份迎戰新賽季，他今天受訪時強調，...

NBA／柯爾點名最期待組合 看好霍福特+庫明加共創進攻優勢

即使勇士在前日舉行的季前熱身賽首戰中，沒有看到霍福特（Al Horford）與庫明加（Jonathan Kuminga）有長時間的同場畫面，不過霍福特對兩人的搭檔充滿期待，總教練柯爾（Steve Ke

NBA／詹皇發「決定2.0」被告詐欺 湖人迷：不是退休不會買票

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前預告即將發布「決定2.0」，結果只是白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）廣告，如今有被騙的球迷對詹皇提告。 詹姆斯發布預告後，許多球迷誤以為

NBA／卡盧索盼雷霆締造王朝 點名亞歷山大「未來名人堂球員」

奧克拉荷馬雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）近日在受訪時，對上季包辦年度MVP、總冠軍賽MVP的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）給予高度評價，更直接點名他是「未

NBA／勇士和湖人誰比較強？球評：湖人有第三進攻點里夫斯

NBA賽季即將開打，ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）看好湖人和勇士兩支超人氣球隊打進季後賽，但他認為湖人比勇士還強。 湖人休賽季網羅艾頓（Deandre Ayton）和史馬

