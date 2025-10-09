NBA／未來轉戰留伏筆？安戴托昆波：改變心意是人之常情

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 確定以公鹿隊成員身份迎戰新賽季，他今天受訪時強調，想待在一個有機會角逐總冠軍的隊伍，現在也會專注在球隊上，但也埋下伏筆提到若是改變想法也是「人之常情」。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）日前曾報導，公鹿和尼克休賽季期間曾討論過關於安戴托昆波的交易可能，儘管主角本人表示沒看過這篇新聞，仍重申他想再度奪冠的渴望。

「我說過很多次了，我想待在可以贏球的地方。我相信這支球隊，我相信我的隊友，我來這裡就是帶領隊伍去任何可以到達的地方。這肯定會很困難，我們就是一天一天來，但我在這裡，所以額外的事情都不重要。」安戴托昆波表示，他和隊友以及尊敬的人都有過溝通，「當我踏進這座球場或這座建築，穿上這件球衣，其他的事情都不重要，我全心投入眼前的一切。如果6、7個月後我改變心意，我認為這也是人之常情。」

安戴托昆波因染上新冠病毒缺席訓練營幾天，上周回歸，不過熱身賽首戰沒上陣。

公鹿第二場熱身賽將於台灣時間明天出戰活塞隊，安戴托昆波強調自己專注在球隊、教練團和自己身上，他還形容休賽季充滿誘惑，不過訓練營開始後，他就遠離社群媒體，專心在自身技術。

「球季結束到新賽季開始前，會有很多人來找我或我的經紀人，他們會說這有可能、那有可能，但最終我會做出決定。而我今天的決定是，留在這裡，投入這支球隊。」