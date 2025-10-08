東超／連數年參賽球隊擴編 執行長李小龍：18隊參賽是理想

東亞超級聯賽今天舉行新賽季開幕戰，並在東京與台北兩地開打，其中台北富邦勇士與桃園璞園領航猿將在和平籃球館分別出戰宇都宮皇者與琉球黃金國王，賽前東超執行長李小龍（Henry Kerins）就表示，在聯盟本季擴增到12隊後，未來希望能朝著18隊參賽的目標繼續邁進。

東超新賽季參賽球隊再度擴編至12隊，並將球隊分成3組、每組4隊競賽，其中我國今年就有TPBL國王、PLG富邦勇士、領航猿三隊參賽，其中領航猿與國王上賽季分別拿下亞軍與季軍，創下我國參賽球隊的新紀錄。

對於東超今年參賽球隊成功擴編至12隊，聯盟執行長李小龍在今天賽前受訪時表示，未來希望能朝著增加至18隊的目標前進，其中包括尚未加入的中國大陸CBA球隊也能夠加入。

李小龍指出，東超參賽球隊的實力都相當接近，上賽季的平均分差大概就在9分上下，不僅CBA是聯盟未來希望邀請參賽的目標，東南亞幾個聯賽近幾年也快速成長，希望未來能夠達到18隊參賽這個理想數字。