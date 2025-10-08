NBA／勇士和湖人誰比較強？球評：湖人有第三進攻點里夫斯
NBA賽季即將開打，ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）看好湖人和勇士兩支超人氣球隊打進季後賽，但他認為湖人比勇士還強。
湖人休賽季網羅艾頓（Deandre Ayton）和史馬特（Marcus Smart）兩名優質球員；勇士則是留下新星庫明加（Jonathan Kuminga）並簽下資深中鋒霍福特（Al Horford）。
柏金斯預測，「他們都會打進季後賽，但我認為湖人較有優勢，因為他們有第三進攻點里夫斯（Austin Reaves）。我們不知道勇士第三進攻點是誰，庫明加？還是他們要倚賴希爾德（Buddy Hield）？這就是問題所在。」
勇士季末柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）同時在場時，戰績23勝8敗，不過柏金斯仍對勇士奪冠可能性持保留態度，「23勝8敗讓他們止步第二輪。他們的目標是總冠軍。當然，我知道柯瑞受傷了，但就算沒受傷，我們也不確定，他們是否能以那套陣容打敗雷霆。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言