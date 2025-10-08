NBA／八村壘笑詹姆斯愛搞事 湖人主帥：相信他退休的是白癡

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）昨天預告會發布「決定2.0」，結果只是代言酒類廣告，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今天受訪時笑說，會相信詹皇要退休的人是白癡。

詹姆斯昨天發文表示即將宣布「決定2.0」，許多球迷猜測可能要退休，湖人本季最後一場主場例行賽票價更是漲翻天。結果詹皇美國時間10月7日上午11點宣布，他將代言白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）不相信，有人以為詹姆斯會用這種方式退休，他說，「你們這些人真是白癡，大家都知道那只是廣告吧？」瑞迪克坦言確實有收到很多簡訊，但傳來的人都知道可能只是廣告，沒有人大驚小怪。

湖人隊日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）透露，自己直接傳訊息問詹姆斯本人，只得到表情表情符號的回覆，八村壘笑說：「他就喜歡搞這些東西，喜歡搞點驚喜，對吧？」

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也表示，自己接到好幾通電話詢問真相，「從他發文的那刻，到他揭曉為止，全世界都在討論。顯然大家都以為他要退休了，我很高興他沒有，這就是我唯一的想法。」