快訊

中央社／ 澳門8日綜合外電報導
NBA總裁席佛。 路透
美國職籃NBA本周將在澳門舉辦兩場季前賽，重返極具商機的中國市場，結束自6年前因球隊高層推文聲援香港民主運動而陷入的冷凍期。

法新社報導，布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊將於10日和12日在澳門進行兩場季前賽。NBA表示，兩場比賽門票在幾小時內售罄。

2019年時任休士頓火箭總經理莫瑞（Daryl Morey）在推特發文支持香港民主抗爭，加上NBA高層力挺，中國隨即中止與NBA的合作關係。NBA總裁席佛（Adam Silver）曾說，聯盟損失「數以億計美元」。

中國一名24歲鄧姓學生表示，籃球早已成為他生活不可或缺的一部分，「即使官方轉播封殺NBA，我還是會找其他管道看比賽，身邊朋友也是如此」。

他還說：「NBA應該汲取教訓，避免碰觸敏感議題，讓籃球回歸純粹的技術較量。」

席佛2019年曾表示，NBA一向重視言論自由價值。NBA副總裁暨營運長泰托姆（Mark Tatum）本周被問到聯盟是否仍支持成員對中國發表意見時回說「是的」。

NBA／挺港推文風波過去 暌違6年重返中國

