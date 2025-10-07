NBA／拓荒者開4年合約延長報價 夏普有望成為「億元男」

根據報導，波特蘭拓荒者已經向年輕後衛夏普（Shaedon Sharpe）提出延長合約報價，初步條件為4年、約9000萬美元。不過，多名聯盟消息人士指出，夏普最終的續約價碼可能將達到4年、1億美元以上。

現年22歲的夏普是拓荒者近年最具爆發力與話題性的球員之一。這位來自肯塔基大學的6呎6吋加拿大後衛，於2022年NBA選秀中以第7順位被拓荒者選中，憑藉驚人的運動能力與進攻潛力，迅速成為球隊重點培養的核心新星。

夏普的表現每季持續進步。新秀球季場均9.9分，次年提升至15.9分，而在2024-25賽季更繳出場均18.5分、4.5籃板、2.8助攻與0.9抄截的全面成績。雖然他生涯三分球命中率僅約33%，但若能進一步提升外線穩定性，將有機會躍升為更具破壞力的主力球星。

據悉，拓荒者總管克隆尼（Joe Cronin）正主導這次談判，球團希望能以長約鎖定夏普的未來，避免他成為其他球隊追逐的對象。然而，由於他在上季後半段的火熱表現與逐漸擔任進攻核心的角色，市場行情明顯上升，使得最初的9000萬美元報價恐難以達成協議。

多位聯盟高層認為，夏普的續約金額最終可能比照公牛後衛吉迪（Josh Giddey）的新約，也就是4年1億美元的水準。

無論最終數字為何，拓荒者都明確展現出他們的態度：希望這位潛力十足的年輕飛人，能繼續在波特蘭發光發熱，成為球隊長期重建藍圖中的關鍵基石。