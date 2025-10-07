NBA／克拉克森笑談加盟尼克新挑戰 自薦「放在哪都能打得好」

紐約尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）有著一段相當特別的籃球旅程。

這位球員的名字來自「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），但命運讓他在NBA生涯中，先後與詹姆斯（LeBron James）及布萊恩（Kobe Bryant）這兩位傳奇巨星成為隊友。

然而，克拉克森在場上的風格卻與這些名人堂級球星截然不同。相比喬丹、布萊恩與詹姆斯以主宰比賽聞名，克拉克森更擅長從板凳出發，融入團隊並提供穩定火力。他在接受《紐約郵報》訪問時笑說：「我覺得自己能適應任何環境，把我放在哪都能打得好。」

「這就是我。不管在哪支球隊、哪個地方，我都會接受那個角色，並且享受整個過程。」克拉克森補充道。

新教頭布朗期盼克拉克森能帶給球隊更多火力。 美聯社

現年33歲的克拉克森，是擁有美國與菲律賓血統的後衛，如今成為尼克隊輪換中最年長、經驗最豐富的球員。他擁有11年NBA資歷，上季效力猶他爵士時，場均貢獻16.2分與3.7助攻，繼續展現他作為板凳得分手的穩定表現。

自從6年前加盟爵士以來，克拉克森一直是聯盟中頂尖的替補火力來源之一，更在2020-21年賽季榮獲「年度最佳第六人」殊榮。如今，他將把這份成熟與能量帶到紐約，成為尼克隊年輕陣容中的關鍵老將與穩定力量。