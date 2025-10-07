快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

NBA／克拉克森笑談加盟尼克新挑戰 自薦「放在哪都能打得好」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
克拉克轉戰紐約尼克。 美聯社
克拉克轉戰紐約尼克。 美聯社

紐約尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）有著一段相當特別的籃球旅程。

這位球員的名字來自「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），但命運讓他在NBA生涯中，先後與詹姆斯（LeBron James）及布萊恩（Kobe Bryant）這兩位傳奇巨星成為隊友。

然而，克拉克森在場上的風格卻與這些名人堂級球星截然不同。相比喬丹、布萊恩與詹姆斯以主宰比賽聞名，克拉克森更擅長從板凳出發，融入團隊並提供穩定火力。他在接受《紐約郵報》訪問時笑說：「我覺得自己能適應任何環境，把我放在哪都能打得好。」

「這就是我。不管在哪支球隊、哪個地方，我都會接受那個角色，並且享受整個過程。」克拉克森補充道。

新教頭布朗期盼克拉克森能帶給球隊更多火力。 美聯社
新教頭布朗期盼克拉克森能帶給球隊更多火力。 美聯社

現年33歲的克拉克森，是擁有美國與菲律賓血統的後衛，如今成為尼克隊輪換中最年長、經驗最豐富的球員。他擁有11年NBA資歷，上季效力猶他爵士時，場均貢獻16.2分與3.7助攻，繼續展現他作為板凳得分手的穩定表現。

自從6年前加盟爵士以來，克拉克森一直是聯盟中頂尖的替補火力來源之一，更在2020-21年賽季榮獲「年度最佳第六人」殊榮。如今，他將把這份成熟與能量帶到紐約，成為尼克隊年輕陣容中的關鍵老將與穩定力量。

相關新聞

NBA／見偶像秒變粉絲！勇士菜鳥與柯瑞合照爆紅 暖心瞬間網瘋傳

對從小崇拜的偶像產生「明星震撼」再自然不過，但當那位偶像如今成了自己的隊友，這種感覺就更奇妙了！ 金州勇士兩位新秀麥克米蘭（Chance McMillian）與理查德（Will Richard）

NBA／39歲老將仍寶刀未老！霍福特首戰驚艷 勇士「完美拼圖」

年滿39歲的霍福特（Al Horford）深知自己在NBA已屬待退高齡球員，但他並不在意，金州勇士也不在意。若他在例行賽能延續這樣的表現，球迷似乎也更沒有理由擔心。 在勇士於主場大通中心（Cha

NBA／拓荒者開4年合約延長報價 夏普有望成為「億元男」

根據報導，波特蘭拓荒者已經向年輕後衛夏普（Shaedon Sharpe）提出延長合約報價，初步條件為4年、約9000萬美元。不過，多名聯盟消息人士指出，夏普最終的續約價碼可能將達到4年、1億美元以上。

NBA／克拉克森笑談加盟尼克新挑戰 自薦「放在哪都能打得好」

紐約尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）有著一段相當特別的籃球旅程。 這位球員的名字來自「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），但命運讓他在NBA生涯中，先後與詹姆斯（L

NBA／安戴托昆波重申奪冠決心 坦言曾考慮離開密爾瓦基

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前受訪時再次強調，他的目標始終如一，就是再奪下一座NBA總冠軍。同時，他也證實了《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charan

NBA／前袋棍球巨星在勇士獲得機會 感嘆爛隊不重視籃球智商

勇士隊前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer）身材和運動能力不起眼，但憑藉優異的籃球智商在勇士體系佔有一席之地，他受訪時提到，聯盟有些弱隊仍不重視籃球智商。 現年29歲的斯賓瑟大學時期是袋棍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。