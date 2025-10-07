NBA／見偶像秒變粉絲！勇士菜鳥與柯瑞合照爆紅 暖心瞬間網瘋傳

對從小崇拜的偶像產生「明星震撼」再自然不過，但當那位偶像如今成了自己的隊友，這種感覺就更奇妙了！

金州勇士兩位新秀麥克米蘭（Chance McMillian）與理查德（Will Richard）就在球隊媒體日體驗了這份又害羞又難忘的時刻。

現年24歲的麥米連與22歲的理查德，在面對球隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）時，雖然興奮又緊張，但一開始兩人都不好意思主動要求合照。直到媒體現場氣氛炒熱後，柯瑞邀請兩位新秀一起拍下照片，這段畫面立刻在社群上瘋傳，短時間內吸引超過270萬次觀看。

「拍完照我立刻傳給我媽看，」麥克米蘭笑著告訴《The Athletic》記者，「她回得超快，整個人都充滿驕傲，你知道媽媽的反應就是那樣。」

Steph's got everyone feeling star-struck... even his @warriors rookie teammates 🤩 pic.twitter.com/mLjeIb0OOy — NBA (@NBA) 2025年9月30日

這段「偶像與菜鳥」的可愛互動引起無數球迷共鳴，許多網友留言：「太真實了！誰見到柯瑞不會緊張？」甚至連其他NBA球員都轉發這支影片。麥克米蘭也笑說：「幾乎所有認識我的人都傳那支影片給我，真的很好笑。」

麥克米蘭原是落選球員，雖於上週短暫簽下勇士合約，但幾小時後被釋出，預計本季將效力於勇士G聯盟附屬球隊聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）。對他來說，這張與柯瑞的合照不只是回憶，更是象徵他一路努力的成果。

「去年我還在德州理工大學（Texas Tech）看柯瑞的影片學怎麼無球跑動、創造出手機會，」麥克米蘭說道，「結果現在我跟他在同一間休息室裡。對我來說這仍然像夢一樣，我從畢耶崔斯（Andris Biedriņš）、大衛・李（David Lee）那個時代就開始支持勇士，到現在真的難以置信。」

勇士新秀麥克米蘭看見偶像柯瑞整個人宛如小粉絲追星。 法新社

至於今年選秀會上以第二輪56順位被勇士挑中的理查德，當然也沒錯過與偶像合照的機會。拍完照後，他立刻把照片傳給父母，「他們第一句話就是：『這張一定要裱框起來！』」理查德笑著說。

理查德同樣是從小看柯瑞、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）長大的球迷，如今與偶像同隊，他形容這是「夢想成真」。「我從小就愛勇士，看著他們一路創造傳奇，如今能成為其中一員，是一種祝福。」

這兩位新秀都打算把這張珍貴的合照掛在家中顯眼的位置。麥克米蘭說：「我會放在家裡某個地方，每天看到它提醒自己努力。畢竟能與史上最偉大的射手同隊，真的是無與倫比的激勵。」

對勇士球迷而言，這不僅是一張合照，更是一段溫暖的傳承時刻。從偶像到隊友，從夢想到現實。