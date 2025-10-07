NBA／安戴托昆波重申奪冠決心 坦言曾考慮離開密爾瓦基

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前受訪時再次強調，他的目標始終如一，就是再奪下一座NBA總冠軍。同時，他也證實了《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，坦言今夏確實曾開放心態評估自己的長期未來是否仍該留在公鹿。

「我職業生涯以來都說同樣的話，我想待在一支能給我奪冠機會的球隊。對籃球、對整個比賽來說，不渴望高強度競爭、不想在四月就結束球季，這是對運動的一種不尊重。」安戴托昆波表示。

現年30歲的安戴托昆波，近3個賽季都在季後賽首輪出局，自2021年奪冠之後便未再打進分區冠軍賽。對此他坦言這樣的想法並非第一次出現：「我去年也這麼想、兩年前也這麼想、五年前也這麼想。這永遠不會改變。我想成為最頂尖的一員，與最強者競爭，並且再奪一次冠軍。」

儘管屢屢傳出他的交易流言，不過隨著球隊積極補強，安戴托昆波仍展現出對球隊的信心，特別提到對中鋒透納（Myles Turner）的加盟感到興奮，同時認為與更多年輕且具爆發力的隊友合作，將讓球隊更具潛力。

「我專注於眼前的陣容，我覺得這是一支被低估的球隊。或許外界不會太認真看待我們，但我認為我們非常危險。」

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）則表示，球團對「字母哥」的承諾毫不懷疑：「這支球隊的建構是為了最大化揮發出他的價值，而他也能最大化整支球隊的潛能。我們的目標是以飢渴心態去贏球、去證明自己配得上勝利。這支球隊擁有全世界最好的球員，以及一群能完美襯托他的隊友。」

公鹿共同持有人伊登斯（Wes Edens）也強調雙方關係穩定，並透露在6月賽季結束後曾與安戴托昆波深談。「他很明確表達對於密爾瓦基的承諾。他喜歡這裡，家人也適應得很好。雖然近年季後賽運氣不佳，但仍有許多正向意義。」

不過稍後受訪時，安戴托昆波卻笑著說自己「不記得有那段對話」。他補充道：「我相信我的隊友，相信球隊所做的決定。我們得認清現實。過去三年都止步首輪。現在沒什麼好說的，我們只需要低頭努力，全季保持專注，進入季後賽後不要再首輪被淘汰。從那裡開始，一步一步往前走。」