NBA／前袋棍球巨星在勇士獲得機會 感嘆爛隊不重視籃球智商

勇士隊前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer）身材和運動能力不起眼，但憑藉優異的籃球智商在勇士體系佔有一席之地，他受訪時提到，聯盟有些弱隊仍不重視籃球智商。

現年29歲的斯賓瑟大學時期是袋棍球巨星，後來專注籃球。上季在勇士出賽39場，平均上場時間6.4分鐘，拿下2.5分1.2助攻1.2籃板，季後賽成為奇兵，曾連兩戰砍進11分，日前他再度與勇士簽定雙向合約。

昨天熱身賽勇士面對湖人隊，斯賓瑟上場21分鐘7投3中，三分球2中1，繳出12分3籃板4助攻的全能數據。他賽後受訪時提到，「如果你是那種不只會串連比賽，還能做更多事、能投進三分球的球員，這個聯盟永遠會有位置。」

斯賓瑟接著說道，「可惜的是，很多球隊始終待在聯盟底層，仍然把身材和運動能力看得比籃球智商重要，結果每年都只能待在選秀樂透區。」