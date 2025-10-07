NBA／39歲老將仍寶刀未老！霍福特首戰驚艷 勇士「完美拼圖」

年滿39歲的霍福特（Al Horford）深知自己在NBA已屬待退高齡球員，但他並不在意，金州勇士也不在意。若他在例行賽能延續這樣的表現，球迷似乎也更沒有理由擔心。

在勇士於主場大通中心（Chase Center）舉行的2025年季前熱身賽首戰中，霍福特替補登場僅14分鐘，卻打出全場最具存在感的演出。雖僅拿下3分，但命中那記漂亮的三分球外，還貢獻4籃板、3助攻、3火鍋與1抄截，全場正負值高達+13，證明他依舊寶刀未老。

「看他在場上流暢地跑動、傳球與防守，真的很有趣，」總教練柯爾（Steve Kerr）賽後笑著說，「他的身高、外線能力與傳球判斷讓球隊整體節奏更順暢，他真的是球隊一個絕佳的補強。」

"This is what he brings to the table."



Al Horford (3p/4r/3a/3b) is making an impact in his @warriors preseason debut 💪 pic.twitter.com/kzWwdaHBt0 — NBA (@NBA) 2025年10月6日

當上半場結束，霍福特已完成任務，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）一同坐在板凳區觀戰，看著場上小將們守下最後勝利。

這場比賽開賽不到3分鐘，穆迪（Moses Moody）就因3犯陷入麻煩，霍福特立即被喚上場，隨即獲得滿場球迷的熱烈掌聲。進場後他立刻展現老將價值，快速回防、靈活補位、精準預判，先是協防布朗尼（Bronny James）成功抄截，接著又封下威廉斯（Nate Williams）的出手，展現令人驚嘆的防守嗅覺與臂展。

「那其實不是他想炫技，而是籃球智商的體現，」柯爾讚嘆道，「他總能在正確時間出現在正確位置。那幾次火鍋，他完全掌握節奏與時機，這就是經驗的力量，對他而言一切都非常自然。」

對勇士而言，霍福特的加盟不僅是經驗補強，更讓陣容多了戰術層次。柯瑞親自為他掛保證：「他有極高的籃球智商，是具冠軍經驗的老將，能融入任何陣容。他能拉開空間、保護禁區，他和我完成那記漂亮的『give-and-go』，顯示我們之間的化學反應正在建立中。」

「他是那種能同時投籃、防守、傳球的五號位球員，」柯瑞補充道，「無論我、巴特勒、庫明加（Jonathan Kuminga）或格林上場，他都能讓整個組合升級。」

霍福特當晚還與「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）同時在場，展現勇士的新雙塔可能性。儘管這場比賽他並非先發，但外界普遍預期他將是開季的先發中鋒人選，並會穩定出現在關鍵時刻的收尾陣容中。

勇士史上從未有如此年長的先發球員，因此球迷最關心的莫過於他的健康。不過這場比賽顯示，霍福特的體能狀態相當理想，他甚至是全隊跑動速度最快的球員之一。

霍福特上季在塞爾蒂克一共出賽60場，其中先發42場，場均上場27.7分鐘，教練馬祖拉（Joe Mazzulla）採取輪休策略以保持體力。柯爾也表示勇士將採取相同做法：「我們會妥善保護這些資深球員，讓他們在季後賽前保持最佳狀態。」

柯爾最後補充：「毫無疑問，他是出色的球員，也非常適合我們。」

雖然這只是一場季前賽，但霍福特的表現幾乎零失誤、全程高效率，宛如一種職業典範證明即使39歲他的老練與智慧依然能讓年齡成為無關緊要的數字。