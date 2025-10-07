快訊

NBA／英格倫超過300天復出 暴龍輸金塊仍開心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格倫(右)。 美聯社
英格倫Brandon Ingram）今天獻出身穿暴龍隊戰袍的處女秀，他只出賽22分鐘就攻下全場最高19分，儘管新東家以108：112吞敗，暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）仍說，很為傷癒復出的英格倫開心。

暴龍上季交易截止前從鵜鶘隊換來英格倫，但這位28歲的好手因腳踝扭傷，賽季提前告終，直到今天才獻出加入暴龍的第一戰。

「有人比賽前告訴我，這是他相隔303天後再度出賽，我真的、真的很為他有機會回到球場開心。」 嘉柯維奇提到，當英格倫在場上，可以完全展現傲人天賦，「非常為他高興。」

今天也攻下19分的巴瑞特（RJ Barrett）提到，場上有英格倫的感覺很好，「我已經和他打了幾周，慢慢去適應。顯然他是名非常具有天賦的球員，我們很幸運有他。」

暴龍今天三分球42投僅10中，儘管金塊出現多達31次失誤，暴龍仍以4分差吞敗，不過嘉柯維奇說，比賽最重要的事情是球員保持健康，球隊也有很多影片可以回去檢討，明天可以和團隊一起解決問題。

巴瑞特也說，第一場熱身賽有很多正面收穫，對球隊是很好考驗，「第一場比賽，我們不是和一群菜鳥對戰，對手是和世界上最好球員之一的隊伍。」

英格倫 Brandon Ingram 暴龍 金塊

